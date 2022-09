Khu nhà ở phường Vinh Tân - điểm nhấn đô thị ven sông Vinh

Điểm nhấn mới của đô thị Vinh

Ngày 18/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 17/TTg-QHQT về việc phê duyệt đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó có hợp phần: Cải tạo nâng cấp sông Vinh… Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để quy hoạch và sử dụng hiệu quả sông Vinh.

Sông Vinh có vai trò rất lớn đối với thành phố như: Lưu thông hàng hóa bằng đường thủy; Thoát nước nhanh mùa lũ; Điều hòa khí hậu vùng phụ cận vào mùa Hè; Giữ ổn định cho mực nước ngầm trong lưu vực… Tại Dự án "Phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh” sẽ tập trung những hạng mục đầu tư, công việc cần thực hiện gồm: Nạo vét lòng sông và xây dựng bờ kè dọc theo sông; nâng cấp và cải tạo đường quản lý dọc theo 2 bờ sông; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và các hệ thống hạ tầng khác; xây dựng cảnh quan, cây xanh đường dạo dọc hai bên bờ sông…

Với việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ sông Vinh tạo nên điểm nhấn mới về kiến trúc cảnh quan đô thị đẹp, văn minh, hiện đại, là trục trung thương mại dịch vụ và du lịch ở phía Nam thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.

Nỗ lực triển khai khu nhà ở phường Vinh Tân

Với vị trí, tầm quan trọng, sông Vinh sẽ trở thành vùng đất hấp dẫn, tạo lực hút mạnh của thị trường bất động sản. Và trên thực tế, hiện nay thu hút nhiều dự án khu đô thị hiện đại 2 bên sông Vinh… và một trong những dự án bất động sản quan trọng đang triển khai tại đây là Dự án Khu nhà ở phường Vinh Tân - một khu đô thị có kiến trúc đặc sắc ven sông Vinh.

Thực hiện Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Trống Đồng và Công ty cổ phần Him Lam Nghệ An tại phường Vinh Tân và Giấy phép xây dựng số 11GP/SXD ngày 11/3/2022 cho liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Trống Đồng và Công ty cổ phần Him Lam Nghệ An tại Dự án Khu nhà ở phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đến nay chủ đầu tư đã và đang thực hiện nhiều hạng mục công trình như: Đền bù giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện bờ kè, san nền và hoàn thiện các tuyến đường giao thông trong dự án. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước với tổng số tiền thuế sử dụng đất gần 53,3 tỷ đồng.

Dự án Khu nhà ở phường Vinh Tân có diện tích rộng 5,5 ha với 184 căn biệt thự song lập cao 3,5 tầng, chung cư cao cấp 15 tầng, nhà ở xã hội 5 tầng, trường mầm non và một số công trình tiện ích, cảnh quan. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng.