Khuyến cáo thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19 từ các cơ sở y tế ở Nghệ An

Bệnh nhân tăng đột biến

Giá rét về, số trẻ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng lên vào khoảng 1.200 – 1.500 người/ngày. Ảnh: Thành Cường Đầu mùa rét , số lượng trẻ mắc bệnh ở Nghệ An tăng đột biến. Những ngày đầu tuần này, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hàng ngàn phụ huynh đưa con nhập viện khám, điều trị. Vào ngày thường, số lượng trẻ đến khám, điều trị dao động từ 800 - 1.000 người/ngày. Giá rét về, số trẻ nhập viện tăng lên vào khoảng 1.200 - 1.500 người/ngày.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đậu Thị Hội, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Vào đầu mùa rét, trẻ thường mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai, viêm họng, bệnh đường tiêu hóa và các bệnh có xu hướng dịch ví dụ như sốt vi rút, cúm, thủy đậu... Riêng các bệnh lý về đường hô hấp chiếm khoảng 70% bệnh nhân đến khám ở đây.

Trẻ mắc các bệnh lý về đường hô hấp chiếm khoảng 70% bệnh nhân đến khám ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phòng chống các bệnh mùa lạnh, phụ huynh cần lưu ý cho trẻ ăn uống tốt, nâng cao thể trạng, sức đề kháng cho bản thân mỗi trẻ; vệ sinh thân thể sạch sẽ cho trẻ, đặc biệt là vệ sinh tay; giữ ấm cho trẻ. Thạc sĩ, Bác sĩ Đậu Thị Hội - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, lượng bệnh nhân tuy không tăng mạnh nhưng số ca nặng lại tăng rất nhiều. Ở khoa Cấp cứu bệnh viện, xe cứu thương liên tục vào ra. Bệnh nhân hầu hết là người cao tuổi. Nếu như ngày thường, ở Khoa có khoảng 160 bệnh nhân nhập viện; thì vào ngày giá rét này số bệnh viên nhập viện khoảng 210 người/ngày. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Tân, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho hay: Thời tiết chuyển mùa từ ấm sang lạnh, bệnh nhân thường mắc các bệnh lý đường hô hấp, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, tâm mạn, đột quỵ là rất nhiều. Bệnh nhân mắc bệnh lý đường hô hấp chiếm khoảng 20% số bệnh nhân vào khoa, còn đột quỵ thì khoảng 20-22 bệnh nhân/ngày. Với những người có bệnh lý nền cần gìn giữ sức khỏe, tránh làm việc nặng, uống thuốc đầy đủ theo đơn của bác sĩ. Phòng đột quỵ, tai biến, người cao tuổi cần tránh tiếp xúc lạnh trực tiếp, uống thuốc kiểm soát huyết áp hàng ngày. Bác sĩ Nguyễn Xuân Tân - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Mỗi ngày có khoảng 20-22 bệnh nhân đột quỵ vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Cường Nhiều nguy cơ COVID-19

Sau 88 ngày không có dịch trong cộng đồng, ngày 30/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện một số ca nhiễm Sau 88 ngày không có dịch trong cộng đồng, ngày 30/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện một số ca nhiễm COVID-19 mới gồm ca bệnh số 1342, 1347… Điều đặc biệt nguy hiểm là các ca này đã lây từ những người cách ly sau nhập cảnh ra cộng đồng.

Nguồn lây COVID-19 ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng được xác định từ những người nhập cảnh về từ vùng dịch. Với những trường hợp nhập cảnh hợp pháp thì đã được cách ly phòng bệnh ngay khi bước xuống sân bay. Tuy nhiên, đã xuất hiện những trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi được điều trị khỏi lại tái dương tính. Trường hợp mới nhất là bệnh nhân Đ.Q.Nh. (Bệnh nhân 1291) tái dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nhà ở Quảng Bình sau thời gian điều trị tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 1291 được phát hiện tái dương tính vào ngày 7/12.

Theo các nhà khoa học, các ca bệnh tái dương tính, khả năng lây nhiễm sang người khác không cao. Tuy nhiên, COVID-19 là một dịch bệnh mới nên chưa thể nói trước một điều gì. Với tình trạng tái dương tính, ngày 09/12/2020, Nghệ An cũng được “báo động”. Vào lúc 14h00’ ngày 09/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho ca bệnh 1244 (ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu). Trong quá trình xét nghiệm, các y bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ca bệnh này tái dương tính Covid-19 trở lại. Ngay lập tức, cả hệ thống chính trị xã hội đã gấp rút vào cuộc triển khai các biện pháp phòng dịch. Rất may, kết quả xét nghiệm sau đó của ca bệnh 1.244 cho kết quả âm tính.

Nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện đo thân nhiệt cho người ra vào bệnh viện. Ảnh: Thành Cường

trốn cách ly khi về nước hiện đang diễn biến phức tạp. Một số lao động ở Lào, Trung Quốc về không muốn cách ly nên nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở, một số lao động từ Brunei nhập cảnh trái phép về nước qua tuyến biển. Việc nhập cảnh trái phép chủ yếu được tiến hành thông qua mạng xã hội, zalo. Các đối tượng liên lạc với nhau bằng sim rác sau đó thuê xe ôm, taxi để vận chuyển người trái phép. Đáng chú ý, một số đối tượng lẩn trong tàu hàng, tàu cá, container để vào Việt Nam. Với những trường hợp nhập cảnh trái phép - đây chính là một mối lo ngại lớn. Rất có thể COVID-19 sẽ theo những người này xâm nhập vào nội địa. Thông tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam: Tình trạng người Việt Nam nhập cảnh trái phép,khi về nước hiện đang diễn biến phức tạp. Một số lao động ở Lào, Trung Quốc về không muốn cách ly nên nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở, một số lao động từ Brunei nhập cảnh trái phép về nước qua tuyến biển. Việc nhập cảnh trái phép chủ yếu được tiến hành thông qua mạng xã hội, zalo. Các đối tượng liên lạc với nhau bằng sim rác sau đó thuê xe ôm, taxi để vận chuyển người trái phép. Đáng chú ý, một số đối tượng lẩn trong tàu hàng, tàu cá, container để vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam cảnh báo: Chuẩn bị tới Tết nguyên đán, nhu cầu thăm thân nhân của người dân khu vực biên giới rất lớn. Bên cạnh đó, đời sống của nhân dân ở vùng biên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, đặc biệt trong mùa nông nhàn. Vì nhu cầu mưu sinh, người dân đã, đang và sẽ tìm mọi cách để xuất nhập cảnh trái phép... Bộ tư lệnhViệt Nam cảnh báo: Chuẩn bị tới, nhu cầu thăm thân nhân của người dân khu vực biên giới rất lớn. Bên cạnh đó, đời sống của nhân dân ở vùng biên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, đặc biệt trong mùa nông nhàn. Vì nhu cầu mưu sinh, người dân đã, đang và sẽ tìm mọi cách để...

Thực hiện phân luồng, khai báo y tế ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Tăng cường phòng bệnh từ cơ sở y tế

Cuối năm, mùa giá rét, nhiều loại dịch bệnh như virus cúm mùa, A, B hoành hành, nguy cơ COVID-19 rình rập đã và đang là mối lo của ngành y tế nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân có tâm lý chủ quan. Nhiều người ra đường, đến nơi công cộng không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc. Họ đang thiếu ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Trong khi đó, tại các cơ sở khám chữa bệnh dịp này, số bệnh nhân tăng, nhiều bệnh nhân nặng. Bản thân các đơn vị đang chuẩn bị tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trong đó có những sự kiện lớn, nguy cơ lây nhiễm rất cao... Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 4420/ SYT- NVY về việc Rút kinh nghiệm từ “ổ dịch” tại các bệnh viện thành phố Đà Nẵng vừa qua; để tránh lây lan dịch, thực hiện “mục tiêu kép” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/12/2020,có Công văn số 4420/ SYT- NVY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám chữa bệnh.



Sàng lọc bệnh nhân trước khi vào Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Cường