Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Quang An

(Baonghean.vn) - Trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An những ngày này luôn có lực lượng chức năng túc trực 24/24h để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau khi giải tỏa các điểm kinh doanh trái phép, xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại đây.

Có mặt trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong sáng 3/12, phóng viên ghi nhận không còn tình trạng lộn xộn, nhếch nhác do các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè như trước đây. Các mái che, ki-ốt sau khi được giải tỏa đã trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Khu vực nhếch nhác, lộn xộn trước cổng bệnh viện nay đã thông thoáng trở lại. Ảnh: Quang An

Tại khu vực đối diện bệnh viện có nhiều ki-ốt dựng khá kiên cố, sau khi giải tỏa, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt các thùng container, chặn kín không cho các hộ kinh doanh buôn bán trái quy định.

Bên cạnh đó, toàn bộ các khu vực trước cổng và đối diện bệnh viện đều có các lực lượng của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, chính quyền xã Nghi Phú túc trực 24/24h, đảm bảo không cho các tiểu thương tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Các chiến sĩ phòng PC06, Công an tỉnh làm nhiệm vụ trước cổng bệnh viện. Ảnh: Quang An

Ông Phạm Hoài Dũng - Cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Vinh cho biết: Sau đợt giải tỏa ngày 30/11 thì thời gian này, bất kể ngày đêm, các lực lượng đều được phân công túc trực nghiêm túc 24/24h, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đã diễn ra nhiều năm qua. Dù thời tiết mưa rét những ngày qua, nhưng anh em vẫn bám khu vực, quyết tâm làm nhiệm vụ.

Đây là đợt giải tỏa quy mô, có sự phối hợp giữa thành phố và Công an tỉnh Nghệ An, tinh thần của thành phố là sẽ xử lý dứt điểm tình trạng mất an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị tồn tại ở khu vực này những năm qua. Do đó, các lực lượng của thành phố cũng sẽ được giao nhiệm vụ túc trực xuyên suốt trong thời gian tới, đến khi mọi hoạt động đi vào nề nếp mới tạm dừng. Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh

Các ki-ốt trái phép đối diện bệnh viện đã được rào chắn bằng các thùng container đồng thời, luôn có lực lượng của Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an TP.Vinh túc trực. Ảnh: Quang An

Về phương án lâu dài, UBND TP.Vinh vừa ban hành Công văn số 6633/UBND-QLĐT về việc triển khai Kế hoạch giải tỏa, xử lý vi phạm về hành lang ATGT, trật tự công cộng tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo đó, thành phố chỉ đạo UBND xã Nghi Phú nghiên cứu quy hoạch khu vực tập trung cho các hộ, cá nhân sử dụng để kinh doanh, buôn bán, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước mắt, nhất trí việc các hộ, cá nhân sử dụng phần đất quy hoạch đường 24m phía sau bệnh viện để tạm kinh doanh, buôn bán theo Kế hoạch của Công an tỉnh. UBND xã Nghi Phú quản lý khu vực kinh doanh tạm này đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy,...

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh phối hợp với Phòng PC06 và Công an thành phố Vinh xác định điểm làm gờ giảm tốc, lối cho người đi bộ, đèn cảnh báo và lắp đặt biển báo. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chuẩn bị kho, bãi tạm giữ, phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh để bốc, dỡ các đồ vật vi phạm.

Thành phố giao Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh làm gờ giảm tốc, lối cho người đi bộ, đèn cảnh báo và lắp đặt biển báo theo đề xuất của Phòng PC06.

Người dân đi lại thuận tiện sau khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được giải quyết. Ảnh: Quang An

Đối với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thành phố Vinh kiến nghị đơn vị này mở thêm cổng sau làm lối ra cho người nhà bệnh nhân (chỉ sử dụng cổng chính (phía Đông) làm lối vào Bệnh viện - trừ trường hợp xe cấp cứu và xe công vụ); Đồng thời, nâng cấp chất lượng, tiện ích dịch vụ phụ trợ bên trong bệnh viện, hạn chế nhu cầu phát sinh bên ngoài.

Bệnh viện cần nâng cao chất lượng, hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ phù hợp, có tính cạnh tranh để thu hút và đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ngay trong khuôn viên. Đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trực tiếp, biển bảng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm...) để người dân hiểu và áp dụng, hạn chế mua sắm trước cổng bệnh viện…