Thời sự Kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XV trọng thể khai mạc Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV trọng thể khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Đây là Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

Dự phiên khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Nam An

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Về phía Quốc hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Hoan, đồng chí Vũ Hồng Thanh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các vị Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và các vị Đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm 12 đại biểu tham dự kỳ họp, do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn dự họp.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết toàn diện hoạt động của nhiệm kỳ, đồng thời xem xét khối lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, thực hiện hoạt động giám sát tối cao nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khơi thông các nguồn lực phát triển, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn tăng tốc, về đích.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp, là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh đó, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Vì vậy, Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

Sau khi thông tin những nội dung chính của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua; đồng thời biểu dương cấp ủy, đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng khác đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa các em học sinh đến trường học tập.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại; đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các ĐBQH tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân; như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Nam An

Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XV của Quốc hội.