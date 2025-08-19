Pháp luật Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025): Xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; nối tiếp nhau vun đắp, tô thắm nên những trang sử vẻ vang.

80 năm vững vàng nơi tuyến đầu

Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân ra đời. Tại Nghệ An, từ tổ chức Tự vệ đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, lực lượng Công an được thành lập với tên gọi Ty Trinh sát Nghệ An, sau đổi thành Ty Công an tỉnh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an Nghệ An đã cùng quân dân cả tỉnh lập nhiều chiến công, bóc gỡ nhiều tổ chức gián điệp, bảo vệ an toàn hậu phương.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Công an Nghệ An kiên cường bám trụ địa bàn trọng điểm, bảo vệ mục tiêu quan trọng; bắt giữ biệt kích, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng dân và quân cả nước đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trải qua hai cuộc kháng chiến, Công an Nghệ An đã có hơn 1.000 cán bộ chi viện chiến trường, 63 đồng chí anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương và bị di chứng chiến tranh.

Lực lượng công an luôn gần dân, sát dân. Ảnh tư liệu: CANA

Sau ngày đất nước thống nhất và bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, Công an Nghệ An đã làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kết hợp với tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả âm mưu gây bạo loạn, lật đổ; phòng, chống “diễn biến hòa bình”; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều vụ án lớn, phức tạp, các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, từ đó tạo tiếng vang trong cả nước.

Mỗi giai đoạn phát triển của quê hương lại chứng kiến sự trưởng thành được tô điểm bởi bề dày thành tích của lực lượng Công an Nghệ An. Trên mặt trận an ninh thầm lặng, Công an Nghệ An đã tham mưu triển khai quyết liệt, sáng tạo nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đảm bảo an ninh vùng đặc thù, biên giới, góp phần chuyển hóa địa bàn, đưa Nghệ An từ phức tạp trở thành địa bàn ổn định, bình yên; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế với các tỉnh của Lào có chung biên giới, ký kết nghĩa với Công an tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, lực lượng, doanh nghiệp trong bảo đảm ANTT.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an Nghệ An đã mở hàng trăm đợt cao điểm trấn áp mạnh các loại tội phạm, triệt phá các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, không để hình thành “xã hội đen”. Phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, chức vụ, môi trường (hàng năm, Công an tỉnh đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và xử lý khoảng 3.500 vụ, việc); trong đó phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, chưa có tiền lệ, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và là một trong những đơn vị đi đầu trong đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm luôn đạt trên 85%, trọng án đạt 100%.

Công an Nghệ An đã triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật. Ảnh tư liệu: CANA

Trong những năm qua, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp mang tính đột phá, mục tiêu “chặt đứt nguồn cung, giảm cầu”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước tấn công, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia. Từ đó, từng bước đưa Nghệ An từ địa bàn phức tạp về ma túy trở thành địa bàn ít phức tạp, tội phạm và tệ nạn ma túy được làm giảm, làm sạch. Triển khai quyết liệt Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, ngăn chặn ma túy từ bên kia biên giới; kết quả đã làm sạch tại 27/27 xã biên giới, sau đó tiến hành nhân rộng tại 282 đơn vị cấp xã (cũ) và 06 đơn vị cấp huyện (cũ)…

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, thực chất với 15 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc, góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm sáng nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kéo giảm tai nạn cả 3 tiêu chí. Tổ công tác 373 duy trì ứng trực 100% “xuyên đêm, xuyên lễ”, trở thành “quả đấm thép” trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông.

Tổ công tác 373 trở thành lực lượng chủ công của Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh tư liệu: CANA

Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đạt nhiều nổi bật. Nghệ An có 9 năm liên tiếp (2016-2024) đứng đầu toàn lực lượng CAND về cải cách hành chính. Công an tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng cho người dân. Đặc biệt, đã xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả hơn 60 phần mềm, trong đó có nhiều phần mềm phát huy hiệu quả thiết thực, rõ nét, được các đơn vị trong và ngoài ngành “đặt hàng”. Đồng thời, chỉ đạo hiệu quả công tác pháp chế, cải cách tư pháp, nghiên cứu khoa học, hậu cần - kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được chú trọng, có nhiều cách làm hay trong triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tận tụy với phương châm “chưa hết việc là chưa hết giờ”, “không ngại hiểm nguy, gian khó”, “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khánh thành, trao tặng nhà cho gia đình chị Lương Ngọc Huế, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Nhà cũ của gia đình chị Huế đã bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Công an Nghệ An còn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, đơn vị vận động khoảng 8 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo, tổ chức hàng trăm chương trình thiện nguyện; đã tham mưu, đề xuất Bộ Công an và vận động, xây dựng hàng ngàn căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Hiện nay, thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Tỉnh ủy Nghệ An, Công an tỉnh đang tập trung triển khai đợt cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thực hiện chủ trương tổ chức bộ máy Công an theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, mô hình Công an hai cấp tại Nghệ An được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng hành cùng hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh với các điển hình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: CANA

Phát huy truyền thống, vững bước trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc trọng trách và sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Nghệ An tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, nhất là trên các địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong tang vật - các thùng chứa giá đỗ ngâm hóa chất trong chuyên án bắt 4 đối tượng tại TP.Vinh cũ về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ảnh tư liệu: CANA

Song song với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện các biện pháp công tác, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xử lý hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… không để hình thành các ổ nhóm, băng nhóm nguy hiểm, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, góp phần làm nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

Công an tỉnh Nghệ An cũng xác định rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực để đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Do đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính cả trong nội bộ và ngoài xã hội sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt, từng bước hiện đại hóa công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực.

Cán bộ, chiễn sĩ Công an Nghệ An hỗ trợ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho Công an cấp cơ sở theo đúng phương châm “tỉnh vững mạnh toàn diện, xã bám cơ sở”; đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo thêm những điểm sáng trong công tác dân vận, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Công an Nghệ An kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ảnh tư liệu: CANA

Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, đất nước, quê hương đang dậy khí thế quyết tâm phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang 80 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã và đang viết tiếp bản anh hùng ca, miệt mài cống hiến trí lực, nhân lên những mùa hoa chiến công, tô thắm cho chặng đường hình thành và phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là niềm tin và khát vọng được tiếp nối từ truyền thống anh hùng trên quê hương Bác Hồ kính yêu.