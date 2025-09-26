Xã hội Kỹ sư Thái Bình Dương: 'Sáng tạo là hành trình không có điểm kết thúc' Sinh năm 1992, Thái Bình Dương (quê xã Bình Minh) hiện là Trưởng phòng cải tiến tại Công ty CP sữa TH. Trong mắt mọi người, anh là tấm gương của sức sáng tạo và tinh thần đổi mới. Câu chuyện của anh là hành trình biến những ý tưởng nhỏ thành giá trị thực, được nuôi dưỡng bởi niềm tin và sự hỗ trợ từ tập thể.

Thành tích của anh Thái Bình Dương những năm gần đây: Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023 và 2025. Bằng khen "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XV" của BCHTW Đoàn TNCS HCM. Giấy khen của (Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cũ) về thành tích trong phong trào "Lao động sáng tạo" giai đoạn 2020-2025. Giải Ba tại hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2025. Với những đóng góp trong phong trào lao động sáng tạo, kỹ sư Thái Bình Dương là một trong những cá nhân được vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025.

Hành trình sáng tạo bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ

Cũng như hầu hết mọi người, những ngày đầu tại Công ty CP sữa TH, anh Thái Bình Dương cho rằng nhiệm vụ của mình đơn giản là hoàn thành đúng phần việc được giao. Nhưng rồi trong một ca sản xuất, anh nhận ra, có thể ứng dụng kiến thức điện tử để làm ra mạch điện điều khiển bồn nước cân bằng thay cho con người. Dù băn khoăn về ý tưởng này, anh đã mạnh dạn đề xuất, và thật bất ngờ, sáng kiến ấy đã được áp dụng cho cả dây chuyền, giúp tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc mỗi năm. Chính lần đầu tiên đó đã giúp anh nhận ra: ý tưởng nhỏ bé của mình đang góp phần tạo ra giá trị thực sự cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Kỹ sư Thái Bình Dương. Ảnh: NVCC

Từ lần đề xuất ý tưởng đầu tiên đó, như mạch nước được khơi dòng, Dương và các đồng nghiệp liên tục tìm tòi, đề xuất những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Trong danh sách dài những sáng kiến của mình, Dương tâm đắc nhất với sáng kiến hệ thống valve servo điều khiển mức rót cho line 10 và line 11. Công nghệ valve của máy tetrapak hiện tại sử dụng van khí nên có hiện tượng lỗi, dẫn đến rót trào sữa hoặc thiếu sữa. “Tất nhiên máy có chức năng loại bỏ những bịch sữa lỗi này và không cho sản phẩm lỗi ra thị trường. Nhưng quá trình sản xuất với valve cũ gây lãng phí về bao bì sản phẩm, lãng phí thời gian – chậm kế hoạch của nhà máy, lãng phí nhân công chờ đợi sửa lỗi… Trước thực tế đó, anh Cao Minh Hòa – Giám đốc Kỹ thuật của chúng tôi đã đưa ra yêu cầu phải chuyển đổi gấp sang công nghệ mới – hiện đại hơn, đáp ứng nhanh và chính xác hơn. Trước bài toán đó, tôi đã trăn trở tìm hiểu về các công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ, tự học để áp dụng nhanh vào thực tiễn” – anh Dương chia sẻ.

Những sáng kiến, sáng tạo của kỹ sư Thái Bình Dương đem lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Ảnh: CSCC

Sau 2 tuần nghiên cứu miệt mài, Dương đã xây dựng được thuật toán PID điều khiển valve servo và đã sẵn sàng cho chạy thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm lần đầu tiên đã cho hiệu quả rất đáng mừng, tuy nhiên, vẫn còn 1 yếu tố nhỏ chưa được như mong đợi. Anh Dương và đội ngũ lại tiếp tục nghiên cứu, làm việc liên tục ở nhà máy, xuyên đêm để tìm ra câu trả lời. Trong lần thử nghiệm tiếp theo, hệ thống đã hoạt động như mong đợi, quá trình rót diễn ra chính xác tuyệt đối. Tổng chi phí làm lợi năm 2023 từ sáng kiến này là 3 tỷ đồng. Đây cũng chính là sáng kiến đã mang về cho anh Bằng Lao động sáng tạo năm 2023.

Trước đó, có sáng kiến robot gắp thùng tự động cho line 11 do Dương đảm nhiệm vị trí viết chương trình cũng được đánh giá là “bước nhảy vọt” về công nghệ và là dấu ấn khó quên đối với chàng kỹ sư trẻ. Đó là lần đầu tiên công nghệ robot được áp dụng ở Việt Nam mà không phải mua robot từ nước ngoài.

Anh Dương cho rằng môi trường làm việc chính là một yếu tố quan trọng để sự sáng tạo. Ảnh: CSCC

Ở thời điểm hiện tại, Dương đang nâng cấp hệ thống robot này thành robot AI có thể tự xử lý công việc mà không cần can thiệp của con người trong công đoạn này. Khi hoàn thành, tốc độ chạy của hệ thống này sẽ nhanh gấp 10 lần công nghệ cũ. Dự án này khẳng định khả năng bắt kịp xu hướng công nghệ mới của những máy móc “made in Vietnam”.

Tương tự, xuất phát từ bất cập thực tế, kỹ sư Thái Bình Dương đã thành công với các sáng kiến, sáng tạo như Hệ thống quản lý CMMS, Hệ thống quản lý năng lượng EPMS, Hệ thống check date camera tự động, Phần mềm xử lý ảnh - kiểm tra lỗi nắp kẹp… Giá trị làm lợi từ những sáng kiến đó là nhiều tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tin về “hạt giống sáng tạo”

Nguồn năng lượng và sức sáng tạo bất tận của kỹ sư Thái Bình Dương không chỉ mang đến những công trình giá trị mà còn tác động tích cực đến những người xung quanh. Năng lượng đó được nuôi dưỡng bởi niềm tin và đam mê công việc.

Kỹ sư Thái Bình Dương (thứ 3 từ phải sang) cùng các đồng nghiệp. Ảnh CSCC Kỹ sư Thái Bình Dương (đứng giữa) cùng các đồng nghiệp. Ảnh CSCC

Niềm tin lớn nhất mà anh Dương từng nhiều lần khẳng định chính là “Không bỏ cuộc thì sẽ không thất bại”. Chính niềm tin đó đã giúp kỹ sư Thái Bình Dương kiên trì vượt qua những khó khăn. Nếu như từ thực tiễn đến ý tưởng là quá trình để tâm, tư duy, thì từ ý tưởng đến sản phẩm sáng tạo là cả quá trình lao động kiên trì với quyết tâm cao, dám làm, dám chấp nhận thất bại. Sau mỗi công trình thành công của anh Dương và đồng nghiệp là những đêm trắng rã rời bên máy móc, là những ngày rối bời vì liên tục tìm lỗi, là những khoảng thời gian thấp thỏm vận hành, thử nghiệm... Để rồi lại cùng nhau vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau mỗi lần thành công - bước thêm một nấc thang mới trên hành trình sáng tạo.

“Sáng tạo là hành trình không có điểm kết thúc. Khó khăn nhất trong quá trình sáng tạo là làm sao biến ý tưởng trong đầu thành hiện thực mà ai cũng có thể thấy được. Để làm được điều đó chúng tôi đã phải lên kịch bản trước, có tầm nhìn dài hạn, xây dựng nhiều giải pháp thay thế và làm cùng lúc nhiều giải pháp để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Điều quan trọng nhất là giữ niềm tin rằng mỗi thất bại đều đưa mình đến gần hơn với thành công hơn. Nếu không bỏ cuộc thì chắc chắn không bao giờ có thất bại” – anh Dương thổ lộ.

“ Với tôi, hạnh phúc là khi những sáng kiến dù nhỏ bé cũng được áp dụng vào thực tế, góp phần mang lại hiệu quả cho tập thể. Hạnh phúc còn là sự ghi nhận của đồng nghiệp, sự tin tưởng của lãnh đạo, và trên hết là cảm giác mình đang làm đúng với đam mê. Mỗi ngày đi làm, tôi coi đó là cơ hội để học hỏi, thử thách bản thân và lan tỏa tinh thần sáng tạo đến mọi người. Kỹ sư Thái Bình Dương -

Trưởng phòng cải tiến tại Công ty CP sữa TH

Một niềm tin khác mà kỹ sư Thái Bình Dương luôn tự nhắc bản thân và chia sẻ với đồng nghiệp chính là niềm tin về sự sáng tạo trong mỗi người và tầm quan trọng của môi trường sáng tạo. Anh nói: “Có người nói rằng: Sáng tạo là ngọn lửa chỉ bùng cháy khi có đủ ô xy của niềm tin và cơ hội. Tôi tin điều đó, bởi chính bản thân tôi đã từng trải qua. Tôi tin rằng mỗi người lao động đều mang trong mình một hạt giống sáng tạo. Nếu được gieo trồng trong môi trường tin tưởng, được tưới tắm bởi sự quan tâm, hạt giống ấy sẽ nảy mầm và lớn mạnh. May mắn là ở Công ty CP sữa TH, môi trường làm việc cởi mở cùng cơ chế lắng nghe, phản hồi nhanh, hỗ trợ thời gian, kinh phí, thiết bị, khuyến khích làm việc nhóm và khen thưởng kịp thời đã tiếp thêm sức mạnh để sự sáng tạo của chúng tôi được nuôi dưỡng”.

“Chính những niềm tin đó dẫn dắt kỹ sư Thái Bình Dương đến trên hành trình sáng tạo và tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày” – Dương trải lòng.