Kỳ thủ Nghệ An đầu tiên dự giải cờ vua cấp thế giới

(Baonghean.vn) - Đó là em Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2015) - học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình, xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên),vận động viên bộ môn cờ vua của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An vừa thi đấu tại Giải cờ vua thiếu nhi thế giới 2023.

Từ những tấm huy chương đầu tiên...

Kể về hành trình đến với cờ vua của con gái út, chị Nguyễn Thị Tâm - mẹ của Phương Anh cho biết: “Ban đầu bố mẹ không hướng Phương Anh theo cờ vua vì trong gia đình có cậu là Nguyễn Đình Trung (SN 2000) từng là kiện tướng cờ vua quốc gia và chị gái của cháu là Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2012) lúc bấy giờ đang thuộc đội tuyển cờ vua của tỉnh nên bố mẹ hiểu được những áp lực thi đấu của một vận động viên.

Em Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2015) – học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình, xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên), vận động viên bộ môn cờ vua của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An. Ảnh: GĐCC

Hơn nữa, từ nhỏ, Phương Anh là một cô bé nhẹ nhàng, nữ tính nên bố mẹ cũng không nghĩ cháu lại học được môn cờ vua. Nhưng khi cháu lên 5 tuổi, niềm đam mê của cháu đã vượt lên sự tính toán của bố mẹ. Ngày đó mỗi lần nhìn chị gái giải các bài tập cờ là Phương Anh lại ngồi bên, mân mê từng quân cờ và hỏi chị đây là quân gì, di chuyển nó ra sao… nên mẹ đã phải trả lời cháu để chị tập trung học.

Nhưng rồi cháu thích khám phá những nước đi và tiếp thu rất nhanh nên bố cháu (anh Nguyễn Hồng Nhật - P.V) - một người cũng đam mê với môn cờ vua, đã quyết định dạy con một cách nghiêm túc, bản bản những bài học đầu tiên của cờ vua. Không ngờ Phương Anh ngày càng rất hứng thú với các bài tập cờ từ dễ đến khó”.

Sau thời gian học chưa đầy 1 tháng, tháng 12/2020, Phương Anh cùng chị gái Phương Uyên ra Thái Nguyên thi đấu Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng. Theo chị Nguyễn Thị Tâm chia sẻ, chị chỉ định cho con gái út thử sức với nhóm phong trào U5 cờ tiêu chuẩn, không ngờ Phương Anh lại giành được thành tích khá bất ngờ là tấm Huy chương Bạc.

“Tấm huy chương đầu đời này của cháu là động lực rất lớn để bố mẹ cháu quyết định cho cháu theo đuổi môn thể thao trí tuệ”, chị Tâm cho biết.

Nguyễn Thị Phương Anh cùng bố mẹ và chị gái. Ảnh: GĐCC

Sang năm 2021, cả nước đang chống chọi với dịch Covid-19, vợ chồng chị Tâm đều nghỉ làm, chị em Phương Anh nghỉ học ở nhà nên đây là khoảng thời gian anh Nhật gần con và kèm cặp Phương Anh luyện tập cờ vua sát sao hơn. Nói như anh Nhật là “trong thời gian nghỉ dịch đó, cả gia đình ăn cờ, ngủ cờ, rồi lên mạng đấu cờ online”.

Đến tháng 11 năm đó diễn ra Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2021 - ngày hội của các kỳ thủ nhí. Theo kế hoạch ban đầu, giải được tổ chức trực tiếp ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Liên đoàn Cờ vua Việt Nam quyết định tổ chức thi đấu trực tuyến. Tại giải đấu này, Nguyễn Thị Phương Anh đã giành tấm Huy chương Vàng quý giá ở nội dung cờ tiêu chuẩn nhóm tuổi 6.

Một tháng sau đó, tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2021 (dành cho các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 25 của Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2021 và các kỳ thủ đạt huy chương quốc tế 2021) cũng bằng hình thức trực tuyến, Phương Anh lại giành được tấm Huy chương Bạc.

...đến giải đấu cấp thế giới

Sang năm 2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Nguyễn Thị Phương Anh lại có điều kiện tham gia các giải đấu phong trào ở các tỉnh, thành trong cả nước. Cũng từ năm này, Phương Anh được triệu tập đào tạo bộ môn cờ vua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.

Không chỉ thi đấu cờ tiêu chuẩn, em còn thử sức ở các nội dung cờ chớp, cờ nhanh. Mỗi giải đấu tham gia trong năm 2022, cô bé người Hưng Nguyên đều giành Huy chương Bạc trở lên. Đó là Huy chương Vàng nội dung U8 cờ nhanh, Huy chương Bạc nội dung U8 cờ chớp tại Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng; Huy chương Vàng nội dung U7 cờ tiêu chuẩn và U7 cờ nhanh, Huy chương Bạc U7 cờ chớp Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia; Huy chương Vàng U7 cờ nhanh, Huy chương Bạc U7 cờ tiêu chuẩn và cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia.

Năm 2023 này, Nguyễn Thị Phương Anh tiếp tục giành được những thành tích rất ấn tượng tại các giải đấu cờ vua trong nước. Tại Giải vô địch cờ vua miền Trung mở rộng, cô bé giành được 2 Huy chương Vàng cá nhân ở các nội dung cờ chớp và cờ nhanh cùng một tấm Huy chương Bạc nội dung đồng đội. Tại Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia, Phương Anh giành Huy chương Vàng ở các nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp, Huy chương Bạc nội dung cờ nhanh.

Nguyễn Thị Phương Anh giành chức vô địch lứa tuổi U8 nữ tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc Quốc gia 2023. Ảnh: GĐCC

Đặc biệt, tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia, Phương Anh giành Huy chương Vàng ở cả 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ chớp và cờ nhanh.

Những thành tích ấn tượng đó đã giúp Nguyễn Thị Phương Anh được triệu tập vào đội tuyển cờ vua trẻ quốc gia tham dự Giải cờ vua thiếu nhi thế giới 2023 (được tổ chức ở thành phố Sharm El Sheikh, Ai Cập từ 16 - 26/10). Tại giải đấu này, sau 11 trận đấu, Phương Anh có 7 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua, xếp hạng 6 chung cuộc ở lứa tuổi U8, góp công giúp Việt Nam giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Anh Trần Văn Sơn - Trưởng bộ môn cờ vua của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An cho biết: “Việc vận động viên Nguyễn Thị Phương Anh được đại diện cho quốc gia tham dự Giải cờ vua thiếu nhi thế giới 2023 không chỉ là niềm tự hào của gia đình, của cá nhân Phương Anh mà còn là của ngành Thể thao Nghệ An, bởi đây là lần đầu tiên tỉnh có một vận động viên tham dự một giải đấu cờ vua cấp thế giới”.

Nguyễn Thị Phương Anh (phải) thi đấu tại Giải cờ vua thiếu nhi thế giới 2023. Ảnh: GĐCC

“Phương Anh là vận động viên đã thể hiện được sự đam mê, cầu tiến đặc biệt đối với môn cờ vua và cũng là vận động viên rất có triển vọng của bộ môn thể thao trí tuệ này. Hiện Phương Anh có hệ số Elo là 1498 và là một trong những vận động viên cờ vua nữ điểm Elo (chỉ số đánh giá trình độ vận động viên cờ vua theo tiêu chuẩn quốc tế - P.V) cao nhất trong nhóm tuổi 8 của Việt Nam”, anh Trần Văn Sơn chia sẻ.

Anh Sơn cũng cho biết thêm, những năm gần đây, phong trào cờ vua trong thiếu nhi ở Nghệ An phát triển mạnh, với sự ra đời của các câu lạc bộ cờ vua như Nghệ An Chess, Quỳnh Mai Chess… Đây là bộ môn phù hợp với việc rèn luyện nhân cách, trí tuệ, phù hợp với đức tính kiên trì, chịu thương, chịu khó của người Nghệ An nên được nhiều phụ huynh lựa chọn để phát triển kỹ năng sống cho con mình.

Từ sự phát triển của phong trào cờ vua, ngành Thể thao Nghệ An đã tuyển chọn được những vận động viên triển vọng cho đội tuyển cờ vua thành tích cao của tỉnh. Ngoài Nguyễn Thị Phương Anh, hiện đội tuyển cờ vua nữ của Nghệ An còn có các vận động viên tài năng Nguyễn Anh Bảo Thy (SN 2010), Trương Thanh Vân (SN 2012) và Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2012) - chị gái của Phương Anh. Đây là những vận động viên đã giành được huy chương tại các giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia, giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia và đang được ngành Thể thao Nghệ An đầu tư trọng điểm để giành thành tích tại các giải đấu quốc gia, quốc tế trong thời gian tới" Anh Trần Văn Sơn - Trưởng bộ môn cờ vua của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An.

Còn anh Nguyễn Hồng Nhật - bố của vận động viên Nguyễn Thị Phương Anh cho biết, gia đình sẽ tạo mọi điều kiện để em theo đuổi đam mê. Tài năng và sự ủng hộ, tạo điều kiện của gia đình sẽ là động lực giúp Phương Anh đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần đưa môn cờ vua của tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển trong thời gian tới.