Tin tức Kỳ vọng đình chiến thương mại Mỹ - Trung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc, mở ra hy vọng về một thỏa thuận thương mại nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ không quân ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019.

Tổng thống Mỹ tỏ ra lạc quan khi nói rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại, dù ông thừa nhận “Ông Tập Cận Bình là một nhà đàm phán rất cứng rắn”.

Cuộc gặp diễn ra sau chuyến công du chớp nhoáng của ông Trump khắp châu Á, nơi ông công bố nhiều bước tiến thương mại với Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.

Tại buổi đàm phán, Chủ tịch Tập Cận Bình nói thông qua phiên dịch rằng việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có xung đột đôi lúc là điều bình thường, nhưng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ xây dựng nền tảng ổn định hơn cho quan hệ song phương. Trước đó, các nhóm đàm phán hai bên đã đạt được “đồng thuận cơ bản” về việc xử lý các mối quan tâm chính của nhau.

Thông tin về cuộc gặp khiến đồng nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất trong gần một năm, trong khi chứng khoán toàn cầu từ New York đến Tokyo đồng loạt lập đỉnh, cho thấy kỳ vọng vào sự hạ nhiệt của chiến tranh thương mại.

Cuộc chiến thương mại được khơi lại đầu tháng này khi Bắc Kinh đề xuất mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm, vật liệu thiết yếu cho công nghệ cao. Đáp lại, ông Trump dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu sản phẩm có chứa phần mềm Mỹ sang nước này.

Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ hoãn các biện pháp kiểm soát đất hiếm trong một năm và nối lại việc nhập khẩu đậu nành Mỹ, một bước đi quan trọng đối với nông dân Mỹ.

Trump tiết lộ ông muốn giảm thuế với hàng Trung Quốc nếu Bắc Kinh cam kết kiểm soát nguồn cung hóa chất tiền chất dùng sản xuất fentanyl, loại ma túy tổng hợp gây ra hàng chục nghìn ca tử vong ở Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập khả năng ký thỏa thuận về TikTok, ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc đang bị đe dọa cấm hoạt động tại Mỹ nếu không tách khỏi chủ sở hữu gốc.

Các thỏa thuận tạm thời về thuế và đất hiếm, từng giúp giảm mạnh thuế trả đũa giữa hai nước, sẽ hết hạn vào ngày 10/11 tới. Washington đang cân nhắc nới lỏng một phần, đổi lại việc Bắc Kinh hợp tác chống buôn bán fentanyl.

Dù ông Trump kỳ vọng sẽ sớm đạt bước tiến cụ thể, giới quan sát cho rằng con đường đi đến một thỏa thuận thương mại bền vững vẫn còn nhiều rào cản.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cạnh tranh gay gắt không chỉ về thương mại mà cả công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị. Tuy vậy, cuộc gặp tại Busan được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên, mở ra cơ hội hạ nhiệt cho một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.