Quốc tế Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đi trước các đối thủ 25 năm về tàu ngầm hạt nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này vượt trội trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân, đi trước 25 năm so với tất cả các nước khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đang vượt trội hơn hẳn các quốc gia khác về công nghệ quân sự, đặc biệt là trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân.

"Chúng tôi giữ vị trí số một về quân sự - xét về chất lượng vũ khí, về năng lực. Và tất cả các quốc gia đều muốn mua vũ khí từ chúng tôi. Về tàu ngầm hạt nhân, chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc, đi trước các đối thủ khoảng 25 năm" - Tổng thống Donald Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Gyeongju, Hàn Quốc ngày 28/10.

Ông Trump nói thêm rằng, Mỹ cũng đang nắm giữ vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và phát triển hạt nhân.

Trong bài phát biểu của mình, đề cập đến nền kinh tế, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã thu hút được 18.000 tỷ USD đầu tư trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông và con số này có thể đạt 22.000 tỷ USD vào cuối năm 2025.

"Hơn 9 tháng đã trôi qua. Trong vòng chưa đầy một năm, chúng ta đã đảm bảo được 18.000 tỷ đô la đầu tư mới... Tôi nghĩ rằng đến cuối năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, chúng ta sẽ đảm bảo được 20, 21, hoặc thậm chí 22.000 tỷ đô la đầu tư mới" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang trải qua một "cuộc cách mạng" và đang tăng trưởng với tốc độ 3,8% GDP. Con số này, theo ông, cao gấp 3 đến 4 lần so với dự kiến ​​của các chuyên gia.

"Chúng ta đang trải qua một cuộc cách mạng kinh tế. Tăng trưởng GDP đạt 3,8% - nhanh hơn gấp 3, thậm chí gấp 4 lần so với dự đoán của nhiều người" - Tổng thống Trump cho biết tại thượng đỉnh APEC.

Ông chủ Nhà Trắng lưu ý rằng, Mỹ đã lập kỷ lục về tăng trưởng kinh tế trong quý 2 và quý tiếp theo dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng khoảng 4%.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng bày tỏ đặt nhiều kỳ vọng vào một thỏa thuận với Trung Quốc, sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ đó sẽ là một thỏa thuận tốt cho cả hai bên. Và đó là một kết quả tuyệt vời, tốt hơn là phải đấu tranh và trải qua đủ thứ vấn đề không hề tồn tại" - Tổng thống Trump nói.

Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc. Quan hệ giữa hai nước gần đây đã trở nên căng thẳng, khi cả Washington và Bắc Kinh đều mô tả tình hình kinh tế là một cuộc chiến thương mại.