Quốc tế Tổng thống Trump sẽ thông báo có gặp ông Putin hay không trong 2 ngày tới Tổng thống Mỹ cho biết, ông không nói rằng cuộc gặp với Tổng thống Nga sẽ là lãng phí thời gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8. Ảnh: TASS

Theo hãng TASS ngày 22/10, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 21/10 (theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định về việc có nên tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest (Hungary) hay không có thể sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump được yêu cầu làm rõ lý do đằng sau nhận xét của ông, được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp có thể diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng nhà lãnh đạo Mỹ không muốn "lãng phí thời gian".

"Tôi không nói gì cả. Tôi không nói rằng đó là lãng phí thời gian", người đứng đầu Nhà Trắng trả lời, đồng thời nói thêm rằng "có rất nhiều việc đang diễn ra trên mặt trận đó".

"Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về các động thái của chúng tôi trong hai ngày tới. Có rất nhiều việc đang diễn ra" - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng xung đột Ukraine có thể đã kết thúc trong Thế chiến III, nhưng giờ đây sẽ được giải quyết vì cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đều muốn như vậy. Ông khẳng định rằng xung đột ở Ukraine không ảnh hưởng đến Mỹ, vì nó đang diễn ra ở nước ngoài, mà không có sự tham gia của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng ngày 21/10 cho biết, Tổng thống Trump hiện không có kế hoạch gặp riêng Tổng thống Putin.

Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và là đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, khi bình luận về các bản tin truyền thông về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới tại Hungary, đã cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được tiến hành.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về tình hình Ukraine. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch gặp Tổng thống Nga tại Budapest.

Một ngày sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyytại Washington. Tờ Axios ghi nhận rằng các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, với việc ông Trump tỏ ra cứng rắn. Một nguồn tin cho biết cuộc gặp "không diễn ra tốt đẹp". Ông Zelensky buộc phải tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng.