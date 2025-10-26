Quốc tế Tổng thống Trump nêu điều kiện gặp Tổng thống Putin Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin nếu ông hiểu được Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay quân sự ở Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chỉ khi ông hiểu được kết luận về thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình. Tôi luôn có một mối quan hệ tuyệt vời với ông Vladimir Putin" - Tổng thống Trump cho biết ngày 25/10 (theo giờ Washington), khi trả lời câu hỏi về những điều kiện mà ông sẽ đồng ý nối lại cuộc gặp với người đồng cấp phía Nga.

Ngày 25/10, Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế quốc tế, trong cuộc phỏng vấn với báo giới Mỹ, bày tỏ sự tự tin rằng các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra, nhưng "có thể lâu hơn".

Ông Dmitriev lưu ý rằng, Moskva quan tâm đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Đồng thời ông nhấn mạnh rằng, điều này chỉ có thể có tính đến lợi ích của Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận bao gồm một số yếu tố về lãnh thổ, tính trung lập của Ukraine và bảo đảm an ninh.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố huỷ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga ở Budapest vào 23/10, song ông tuyên bố sẽ tổ chức trong tương lai.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đã thực hiện các biện pháp trừng phạt "rất quan trọng" đối với Nga, và "rất mạnh mẽ". Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng, các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu quả.

"Ông Putin nói rằng chúng sẽ không có nhiều tác động. Tôi không biết, tôi không nghĩ ông ấy nhận định đúng" - Tổng thống Trump nói.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các "ông lớn" dầu mỏ của Nga như Lukoil và Rosneft liên quan đến tình hình xung quanh Ukraine.