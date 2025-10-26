Quốc tế Tổng thống Trump 'thất vọng' về tình hình xung đột Nga - Ukraine Tổng thống Trump nói rằng việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không có tiến triển sau hơn 3 năm xung đột là "rất thất vọng".

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 đã bày tỏ sự thất vọng với tiến trình hòa bình Ukraine, đồng thời nói rằng sẽ không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tới khi chắc chắn hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Tôi sẽ không lãng phí thời gian cho một cuộc gặp nếu không chắc chắn đạt được thỏa thuận. Tôi vẫn có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời với ông Putin, nhưng những gì đang xảy ra tại Ukraine thật đáng thất vọng", ông Trump nói với các phóng viên tại Qatar.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông đã từng kỳ vọng rằng cuộc khủng hoảng Ukraine có thể được giải quyết dễ dàng hơn những cuộc xung đột khác trên thế giới.

"Tôi đã từng nghĩ cuộc xung đột Ukraine sẽ chấm dứt trước Trung Đông. Trước đó chúng ta có Ấn Độ và Pakistan, hay Azerbaijan và Armenia. Nhưng vấn đề Ukraine vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi ông Putin và ông Zelensky không ưa gì nhau", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Mỹ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng tổ chức hội nghị Trump - Putin. "Tổng thống Trump và toàn bộ chính quyền đều hy vọng một ngày nào đó cuộc gặp có thể diễn ra trở lại. Nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng nó mang lại kết quả tích cực", bà Leavitt thông tin.

Cùng ngày 25/10, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã nêu ra 3 điều kiện "then chốt" để giải quyết cuộc xung đột Ukraine khi trả lời phỏng vấn với truyền thông Mỹ.

"Mỹ, Ukraine và Nga đều hiểu giải pháp có thể là gì, và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ đạt được trong khung thời gian hợp lý. Đầu tiên, Nga hoàn toàn cởi mở về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thứ hai, là các bên phải công nhận tình hình lãnh thổ theo thực tế. Và cuối cùng là Kiev phải duy trì thái độ trung lập, điều này rất quan trọng đối với an ninh của Nga", ông Dmitriev nói.

Quan chức Nga sau đó cũng ca ngợi những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump, nhận định rằng một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ vẫn có thể diễn ra.