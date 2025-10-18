Thứ Bảy, 18/10/2025
Thị trường

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 10/2025

Quốc Duẩn 18/10/2025 10:09

Lãi suất tiền gửi ngân hàng BIDV tháng 10/2025 được cập nhật mới nhất, dao động từ 1,6% đến 4,8%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 10/2025

Tháng 10/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại quầy, dao động từ 1,6% đến 4,8%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn 1 - 2 tháng áp dụng mức lãi suất 1,6%/năm. Đối với kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng, ngân hàng áp dụng mức 1,9%/năm.

BIDV công bố lãi suất cho vay mua nhà tháng 10/2025 với ưu đãi 5,5%/năm
Lãi suất tiền gửi ngân hàng BIDV tháng 10/2025 được cập nhật mới nhất

Ở nhóm kỳ hạn trung bình, khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng hoặc 9 tháng được hưởng mức lãi suất 3%/năm. Các khoản gửi kỳ hạn 12 - 18 tháng đang được BIDV áp dụng lãi suất 4,7%/năm.

Với các gói gửi dài hạn từ 24 - 36 tháng, mức lãi suất cao nhất hiện nay đạt 4,8%/năm. Đây là lựa chọn được nhiều người quan tâm khi so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng để tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi

Bảng lãi suất tiết kiệm tại BIDV tháng 9/2025 dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn
Lãi suất
Không kỳ hạn
0,10%
1 Tháng
1,6%
2 Tháng
1,6%
3 Tháng
1,9%
5 Tháng
1,9%
6 Tháng
3,0%
9 Tháng
3,0%
12 Tháng
4,70%
13 Tháng
4,70%
15 Tháng
4,70%
18 Tháng
4,70%
24 Tháng
4,80%
36 Tháng
4,80%

Nguồn BIDV

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại BIDV

Kỳ hạn
Lãi suất
1 tuần
0,3%
2 tuần
0,3%
3 tuần
0,3%
1 Tháng
2,0%
2 Tháng
2,0%
3 Tháng
2,3%
4 tháng
2,3%
5 Tháng
2,3%
6 Tháng
3,3%
9 Tháng
3,3%
11 Tháng
3,3%
12 Tháng
4,70%
13 Tháng
4,70%
15 Tháng
4,70%
18 Tháng
4,70%
24 Tháng
4,90%
36 Tháng
4,90%

Nguồn: BIDV

Biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho các doanh nghiệp:

Kỳ hạn
VND
Không kỳ hạn
0,20%
1 tháng
1,60%
2 tháng
1,60%
3 tháng
1,90%
4 tháng
1,90%
5 tháng
1,90%
6 tháng
2,90%
7 tháng
2,90%
8 tháng
2,90%
9 tháng
2,90%
10 tháng
2,90%
11 tháng
2,90%
12 tháng
4,20%
24 tháng
4,20%
36 tháng
4,20%
48 tháng
4,20%

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm tại BIDV được áp dụng theo công thức sau:

Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số tháng gửi) / 12 (tháng)

hoặc áp dụng công thức tính theo ngày gửi:

Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi)/ 360 (ngày)

Khi muốn tất toán sổ tiết kiệm, khách hàng cần lưu ý ngày đáo hạn. Nếu bạn thực hiện tất toán, rút vốn và lãi trước ngày đáo hạn trong hợp đồng gửi tiết kiệm thì sẽ chỉ được nhận mức lãi suất gửi không kỳ hạn mà thôi.

