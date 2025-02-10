Thị trường Lãi suất cho vay mua nhà tại ngân hàng MB tháng 10/2025 Lãi suất cho vay mua nhà MB tháng 10/2025 được triển khai đa dạng, từ gói dưới 5 tỷ trở lên, giúp khách hàng tối ưu chi phí và chủ động kế hoạch tài chính.

Theo cập nhật mới nhất, ngân hàng MB đang triển khai nhiều gói vay ưu đãi dành cho khách hàng có nhu cầu mua nhà, mua đất hoặc đầu tư bất động sản.

Mỗi gói vay được thiết kế với mức lãi suất và thời gian áp dụng khác nhau, giúp người vay chủ động cân đối tài chính và chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng MBbank tháng 10/2025: cao nhất lên đến 5,7%/năm

Lãi suất vay mua nhà đất dưới 5 tỷ đồng

Khách hàng có thể lựa chọn các mức cố định:

7,0%/năm trong 6 tháng đầu với thời hạn tối thiểu 36 tháng

7,9%/năm trong 12 tháng đầu với thời hạn tối thiểu 42 tháng

8,3%/năm trong 18 tháng đầu với thời hạn tối thiểu 48 tháng

9,0%/năm trong 24 tháng đầu với thời hạn tối thiểu 60 tháng.

Lãi suất vay mua nhà đất từ 5 tỷ đồng trở lên

MB Bank áp dụng mức lãi suất cố định 7,0%/năm cho 6 tháng đầu, 7,5%/năm trong 12 tháng đầu, 7,8%/năm trong 18 tháng đầu và 8,5%/năm trong 24 tháng đầu. Các gói vay này đều yêu cầu thời gian tối thiểu từ 36 đến 60 tháng tùy trường hợp.

Lãi suất vay kinh doanh bất động sản

Ngân hàng đưa ra mức 8,0%/năm cho 6 tháng đầu, 8,5%/năm cho 12 tháng, 9,0%/năm cho 18 tháng và 9,5%/năm cho 24 tháng, kèm theo thời hạn tối thiểu từ 36 đến 60 tháng.

Lãi suất vay mua nhà dự án

Khách hàng được hưởng ưu đãi hấp dẫn hơn với lãi suất chỉ 6,5%/năm cố định trong 6 đến 12 tháng đầu, 7,3%/năm cho 18 tháng đầu và 7,8%/năm trong 24 tháng đầu. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người trẻ đang tìm kiếm phương án vay mua nhà chung cư hoặc nhà ở hình thành trong tương lai.

Lãi suất sau ưu đãi tại MB Bank

Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất vay mua nhà MB được áp dụng theo công thức:

Năm đầu tiên sau khi kết thúc kỳ cố định = Lãi suất tham chiếu + Biên độ 1,5%

Các năm tiếp theo = Lãi suất tham chiếu + Biên độ 3,5%

Với mức lãi suất cạnh tranh cùng nhiều kỳ hạn đa dạng, MB Bank hiện là một trong những ngân hàng có chính sách cho vay mua nhà đất hấp dẫn trên thị trường.