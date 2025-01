Thể thao Làm thế nào SLNA để khắc chế Công an Hà Nội? Với đội hình toàn sao, Công an Hà Nội là thử thách khó nhằn của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật. Chỉ có đấu pháp hợp lý cùng với nỗ lực hết mình của các cầu thủ mới giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 kết quả thuận lợi tại sân Hàng Đẫy.

Trong đội hình Công an Hà Nội có rất nhiều cầu thủ tấn công ấn tượng. Đó là bộ đôi ngoại binh Alan Sebastiao và Léo Artur. Cùng với những nội binh thường xuyên "ăn cơm tuyển" như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc... Do đó, Sông Lam Nghệ An không thể chỉ tập trung theo kèm 1 cá nhân cụ thể mà phải có được 1 cự ly đội hình hợp lý để hỗ trợ bọc lót cho nhau thì mới có thể hạn chế được sức mạnh tấn công của đội bóng ngành Công an.

Sơ đồ 4-5-1 huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng ở trận đấu vừa qua cũng sẽ là 1 sơ đồ hợp lý để đội bóng xứ Nghệ triển khai thế trận phòng ngự phản công. Với sơ đồ này, Sông Lam Nghệ An sẽ tổ chức phòng ngự 2 lớp, các tiền vệ sẽ là những người đóng vai trò giúp cho đội bóng xứ Nghệ phòng ngự từ xa.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là ngòi nổ quan trọng bên phía Công an Hà Nội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Các tiền vệ đánh chặn như Đặng Quang Tú hay Phan Bá Quyền sẽ có 1 ngày làm việc vất vả để ngăn chặn các tiền vệ tấn công bên phía Công An Hà Nội. Nhất là khi khả năng sáng tạo của Nguyễn Quang Hải hay Léo Artur là mối đe dọa nguy hiểm với khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Trong khi đó, những tiền vệ biên của Sông Lam Nghệ An cũng sẽ "bở hơi tai" khi theo kèm những chân chạy như Nguyễn Đình Bắc, Vũ Văn Thanh hay Lê Văn Đô. Do đó, đội bóng xứ Nghệ cần duy trì cự ly đội hình hợp lý và sự bọc lót hỗ trợ kịp thời cho nhau mới có thể đứng vững trước những đợt tấn công của đội bóng ngành Công an.

Ngoài ra, sơ đồ 4-5-1 cũng sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn. Điều này cũng phần nào giúp giảm tải sức ép cho hàng phòng ngự.

Tuy vậy, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An cũng phải hạn chế các sai lầm cá nhân. Ở trận gặp SHB Đà Nẵng, không dưới 2 lần khung thành của Sông Lam Nghệ An bị đặt vào tình thế báo động sau các sai lầm cá nhân. Rất may, sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Văn Việt đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ đứng vững.

Ở trận đấu sắp tới, sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Văn Việt và sự tập trung của các hậu vệ như Vương Văn Huy, Lê Văn Thành hay Zaracho sẽ là những điều kiện cần thiết để cho Sông Lam Nghệ An có được điểm số tại sân Hàng Đẫy.

Sau chiến thắng SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có thêm sự tự tin, qua đó nâng cao tính chính xác trong các tình huống phối hợp. Đây chính là những hy vọng để giúp Sông Lam Nghệ An có thể có được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Filip Nguyễn.

Lê Đình Long Vũ là 1 trong những niềm hy vọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Sự vắng mặt của Michael Olaha do chấn thương sẽ khiến cho nhiệm vụ ghi bàn của những cầu thủ như Benjamin Kuku, Trần Mạnh Quỳnh hay Lê Đình Long Vũ thêm phần nặng nề.

Sự dâng cao của các hậu vệ biên bên phía đội bóng ngành Công an là cơ hội để cho Trần Mạnh Quỳnh hay Lê Đình Long Vũ khai thác các khoảng trống phía sau lưng của Công An Hà Nội. Nếu đội bóng xứ Nghệ tạo ra được các tình huống phản công nguy hiểm thì các hậu vệ biên của đội bóng ngành Công an sẽ hạn chế dâng cao, qua đó giảm được sức ép cho các cầu thủ ở tuyến dưới.

Hy vọng rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có 1 trận đấu xuất sắc trên sân Hàng Đẫy, qua đó có được những điểm số quý giá trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.