Lắng nghe, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng để bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn

Sáng 28/9, tại xã Tân Sơn (Đô Lương), Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023.

Về dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Công an 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an nêu bật tầm quan trọng việc nắm bắt thông tin từ nhân dân để bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Ngọc Phương

Nghệ An là tỉnh có 2 tổ chức tôn giáo chính là Công giáo và Phật giáo; Công giáo có hơn 295.000 tín đồ; có 3 Giám mục, 208 Linh mục, 447 nhà thờ xứ, họ đạo ở 211/460 xã, phường, thị trấn, thuộc 17/21 huyện, thành, thị. Phật giáo có khoảng 169.000 tín đồ, phật tử; có 65 cơ sở được chấp nhận phục hồi, thành lập, trong đó, 39 cơ sở có sư trụ trì; 109 tăng ni hoạt động hợp pháp.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Do vậy, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, ngày càng bình yên hơn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Phương

Việc tham mưu, tổ chức triển khai xây dựng, duy trì, nhân rộng hoạt động của các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn vùng giáo để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, trong xây dựng nông thôn mới nói riêng được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tình hình tại các địa phương.

Từ năm 2016 - 6/2023, bà con giáo dân trong tỉnh đã hiến 124.093m2 đất, tháo dỡ 84.308m tường bao, đóng góp 71.263 ngày công và 307,9 tỷ đồng, làm 46,3 km đường giao thông bê tông, góp phần đưa 7 đơn vị cấp huyện, 309 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, có 252 xã có đông đồng bào Công giáo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 273/501 xóm giáo đạt chuẩn văn hóa; tham gia đóng góp xây dựng, tu sửa nhiều nghĩa trang liệt sĩ, ủng hộ xây dựng, tu sửa hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 2,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đánh giá cao mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Phương

Từ năm 2021 - 2023, lực lượng Công an đã phối hợp với các ban, ngành, các cấp vận động bà con giáo dân treo cờ Tổ quốc, đã có 21/118 giáo xứ, 69/332 giáo họ, hơn 200 tuyến đường vào nhà thờ giáo xứ, giáo họ thực hiện treo cờ Tổ quốc.

Nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An treo cờ Tổ quốc trong các dịp kỷ niệm. Ảnh tư liệu Hồng Ngọc

Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến xây dựng mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới như: giáo dân tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên đóng góp gần 200 triệu đồng để xây dựng đường cờ Tổ quốc, với hơn 8 km đi qua các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn; lương dân và giáo dân xã Minh Thành, huyện Yên Thành cùng nhau ủng hộ hơn 400 triệu đồng và hơn 300 ngày công xây dựng nhà thờ họ; giáo dân xứ Vạn Thủy, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu đóng góp xây dựng đường cờ “Đại đoàn kết” kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm dài hơn 700m với kinh phí hơn 90 triệu đồng...

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Ngọc Phương

Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị và được Bộ Công an đưa 267 xã trên địa bàn tỉnh ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Đây là một trong những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng xã, đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua.

Từ hiệu quả của mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, chung tay đoàn kết, xây dựng nông thôn mới”, lực lượng Công an các cấp đã tham mưu các cấp chính quyền chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình tại nhiều địa bàn, với nhiều tên gọi khác nhau.

Trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Phương

Tại hội nghị, các đại biểu về dự đã trình bày các tham luận nêu bật những kết quả và kinh nghiệm hay trong việc nhân rộng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”. Nhấn mạnh việc lắng nghe, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân là một yếu tố rất quan trọng để bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã gợi mở một số vấn đề để mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy hiệu quả cao hơn.

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Ngọc Phương

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân.