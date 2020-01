Lãnh đạo các tỉnh Hủa Phăn, Xay Sổm Bun, Khăm Muộn (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Sáng 14/1, Đoàn công tác các tỉnh: Hủa Phăn, Xay Sổm Bun, Khăm Muộn, nước CHDCND Lào đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đến thăm tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn do ông Pheng Căn - nhạ - phim - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã gửi lời chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2019.

Thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn, Phó Tỉnh trưởng khẳng định, trong thời gian qua hai tỉnh Hủa Phăn và Nghệ An có sự hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp phòng, chống và đấu tranh với các loại tội phạm.

Hai bên đã thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình và phối hợp phòng chống các loại tội phạm, qua đó góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh.

Cùng với đó, 2 Đồn Biên phòng (Đồn Biên phòng Thông Thụ và Đồn Biên phòng Tri Lễ) với 2 Đại đội Biên phòng Lào (Đại đội Biên phòng 216 và Đại đội Biên phòng 217) đã kết nghĩa, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về giao dịch thương mại, nhằm thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhiều hàng hóa xuất khẩu (vật liệu xây dựng, xăng, dầu,...) đã được thực hiện hiệu quả thông qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương), Thông Thụ (Quế Phong), Tam Hợp (Tương Dương).



Về lĩnh vực giáo dục, tính từ năm 2012 đến nay, tỉnh Nghệ An đã và đang đào tạo 183 cán bộ, học sinh, sinh viên của tỉnh Hủa Phăn tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Riêng năm học 2018-2019, tỉnh Nghệ An tiếp nhận đào tạo cho tỉnh Hủa Phăn 15 học sinh, 5 cán bộ học Tiếng Việt, 15 sinh viên học chuyên ngành trình độ đại học và 1 thạc sỹ.

Nhân dịp Tết cổ truyền 2020, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn ngày càng thắt chặt, phát triển toàn diện.

Cảm ơn những tình cảm chân thành từ phía chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn dành cho tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa gửi lời thăm hỏi và chúc mừng những thành công mà tỉnh Hủa Phăn đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chiến lược.

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun do ông Đeng Pạ-thum - thong - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu đoàn thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Ông Đeng Pạ - thum - thong - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun gửi lời thăm, chúc Tết cổ truyền 2020 tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhân dịp năm mới, đoàn công tác gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón Tết đầm ấm, vui tươi; đồng thời, bước sang năm mới 2020 tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực.



Ghi nhận tình cảm chân thành của đoàn công tác tỉnh bạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, dù hai tỉnh không có chung đường biên giới nhưng trong thời gian qua, tỉnh Xay Sổm Bun và Nghệ An đã có nhiều hoạt động hợp tác, giúp đỡ nhau chân tình. Trong đó phải kể đến công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào ở Xay Sổm Bun.

Thời gian tới, đồng chí Lê Ngọc Hoa mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp hiệu quả trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ nói riêng và mọi hoạt động hợp tác song phương giữa hai tỉnh nói chung. Hy vọng tình đoàn kết này sẽ ngày càng bền chặt, chí tình.

Trước thềm năm mới, đoàn công tác Xay Sổm Bun chúc Nghệ An đón Tết Canh Tý vui vẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả trong năm mới . Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước thềm năm mới, Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn do ông Phôm-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền tới tỉnh Nghệ An.



Trong năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Theo đó, hàng năm, hai tỉnh triển khai thực hiện Biên bản hợp tác Hội nghị APOTC, tham gia vào chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào do tỉnh Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn tổ chức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn từ Nghệ An sang tham quan du lịch nghiên cứu về lịch sử và văn hóa giữa Lào và Việt Nam.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp du lịch các tỉnh Lào, Thái Lan để khai thác tuyến du lịch từ Nghệ An đi Xiêng Khoảng - Luang Prabang - Viêng Chăn và tuyến đi Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào), các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và ngược lại.

Đặc biệt, về lĩnh vực giáo dục, tỉnh Nghệ An đã cấp học bổng giáo dục cho tỉnh Khăm Muộn với các khóa học: Tiếng Việt (1 năm) và chuyên ngành trình độ đại học. Từ năm 2014 - 2019, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 90 học sinh, sinh viên của tỉnh Khăm Muộn sang học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Riêng năm học 2019 - 2020, tỉnh đã tiếp nhận đào tạo cho tỉnh Khăm Muộn 15 học sinh học Tiếng Việt và 15 sinh viên học các ngành trình độ đại học.

Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn chúc mừng năm mới đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhân dịp Tết cổ truyền 2020, Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã gây dựng trong thời gian qua.



Cảm ơn và ghi nhận những tình cảm chân thành từ phía chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn dành cho Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến lãnh đạo và người dân tỉnh Khăm Muộn.