Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ nổ súng khiến 2 người tử vong

(Baonghean.vn) - Giám đốc cùng 2 phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp áp giải đối tượng Cao Trọng Phú - người liên quan đến vụ nổ súng ở xóm 7, xã Nghi Kim (TP Vinh) về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiến hành điều tra.