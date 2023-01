Lãnh đạo thành phố Vinh thăm, tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, chiều 19/1, tức 28 Tết Quý Mão, đoàn công tác của UBND thành phố Vinh do đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết.

Tại các đơn vị đến thăm là Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh, Đội Cảnh sát 113 thuộc PC06 (Công an tỉnh) và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh thay mặt đoàn công tác trân trọng chúc mừng, cảm ơn và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các đơn vị năm vừa qua đối với thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Thay mặt các đơn vị, đại diện các cơ quan, đơn vị thông báo với đoàn một số nét lớn về tình hình, kết quả công tác năm vừa qua và báo cáo với đoàn kế hoạch trực Tết; đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ, đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui vẻ.

Cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy Vinh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư dẫn đầu cũng đến thăm, động viên và tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh, Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Nghệ An và Ban Quản lý Nghĩa trang thành phố Vinh.

Dịp này, đồng chí Trần Quang Lâm- Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh và đoàn công tác của UBND thành phố đến thăm, tặng quà cho Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1, Điện lực thành phố Vinh, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.