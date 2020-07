Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) -. Dịp trung tuần tháng 7 năm nay, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã thực hiện một hành trình tri ân, về với đất thiêng Quảng Trị - nơi có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia để dâng nén tâm hương lên anh linh những người anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; trong đó có nhiều liệt sỹ là con em Nghệ An.