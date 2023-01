Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Baonghean.vn) - Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Chiều 19/1 (ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), trong không khí phấn khởi chào đón năm mới Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chánh Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc với Người - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Trong năm 2022, mặc dù quá trình thực hiện còn có những khó khăn, thách thức với những yếu tố mới nảy sinh trạng thái bình thường mới sau đỉnh dịch Covid -19, cộng với tình hình thế giới phức tạp, bất ổn tác động đến trong nước, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo và linh hoạt, hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,08%, thu ngân sách đạt 21.805 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, lần đầu tiên đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như: Y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính, ngân hàng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” với chủ đề “Tết ấm nghĩa đồng bào”, đã huy động được gần 136 tỷ đồng, mang đến cho người nghèo một mùa Xuân ấm áp nghĩa tình.

Năm 2023, với động lực mới, khí thế mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh quyết tâm cao nhất để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư.

Tiếp bước con đường, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.