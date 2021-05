Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19

Sáng 1/5, các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế ; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh là Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Bệnh viện Phổi Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.