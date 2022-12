Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị ngành Tài chính trực ngày làm việc cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 30/12/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối ngành Tài chính trực, làm việc những ngày cuối năm 2022.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Năm 2022, tình hình chung của đất nước cũng như của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân nên tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến cuối chiều 30/12/2022, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 21.389 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 20.062 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.326 tỷ đồng. Trong thu nội địa, nhiều khoản thu đạt khá cao, góp phần đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Năm 2022, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu. Kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn định mức và dự toán được giao.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung nâng cao chất lượng kiểm soát chi qua Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức kiểm soát chi theo đúng phương châm “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”.

Ghi nhận những kết quả của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác thu ngân sách; kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng, thuận lợi cho các đơn vị thanh toán, quyết toán; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng cho tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Năm 2022, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia với 15.500 tấn gạo, 9.500 tấn thóc, và các thiết bị vật tư cứu hộ, cứu nạn với tổng giá trị hơn 290 tỷ đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã kịp thời tổ chức xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân với số lượng gần 5.500 tấn gạo. Tổng giá trị hàng xuất cấp cứu trợ hơn 71 tỷ đồng. Cục Dự trữ Nhà nước luôn trong tâm thế sẵn sàng, kịp thời cung ứng khi Đảng cần, dân gọi; là công cụ hiệu quả để sử dụng trong tình huống đột xuất, cấp bách, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh; đáp ứng nhu cầu của địa phương và người dân trong thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đạt được trong năm 2022. Bước sang năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh mong đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác dự trữ, bảo vệ, xuất cấp nguồn dự trữ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, an toàn cho người dân khi có yêu cầu.

Đến thăm và động viên cán bộ, công chức Cục Hải quan Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ những khó khăn của ngành trong năm 2022, đồng thời, ghi nhận những kết quả đột phá trong các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 5,659 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 1,812 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,846 tỷ USD, tăng 86,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách tại Cục Hải quan Nghệ An đạt 1.322 tỷ đồng, đạt 101,6% chỉ tiêu pháp lệnh.

Bước vào năm 2023 dự báo nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cục Hải quan Nghệ An cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu cao nhất để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ngành cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa trái phép; phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh cố gắng thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết 36 của Quốc hội để nâng cao thu thuế xuất, nhập khẩu, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính. Năm 2022, Sở Tài chính đã rất năng động, linh hoạt trong công tác điều hành; không để lúng túng, bị động mà làm chủ được tình hình tài chính, ngân sách tỉnh.

Trong một năm hết sức khó khăn, đơn vị đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính sách ngân sách, nhiệm vụ chi theo đúng tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chi đúng, chi đủ, tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm.

Đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài chính đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Tuy nhiên, đây cũng là năm được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường, tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, thống nhất, phát huy kết quả trong nhiều năm qua để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi lời chúc mừng năm mới 2023 mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, thành công đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong ngành Tài chính. Chúc ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm mới nhiều thành tích mới, thắng lợi mới.