Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An gặp mặt 16 cán bộ y tế tăng viện cho TP Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị y tế Nghệ An gặp mặt, tặng hoa cho đoàn cán bộ y tế tăng viện cho Đà Nẵng. Ảnh: Thành Cường

Chiều ngày 19/8, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ gặp thành viên đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến TP. Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị có cán bộ y tế tăng viện cho Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao sự tích cực của ngành y tế và các đơn vị trong việc bố trí cán bộ kịp thời tăng viện cho TP. Đà Nẵng chống dịch Covid-19; tinh thần xung phong, tình nguyện của các cán bộ y tế đi vào vùng dịch “chiến đấu” chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Buổi lễ gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: Thành Cường Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến TP. Đà Nẵng, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn: Các cán bộ y tế tăng viện phòng, chống Covid-19 chấp hành, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà ngành y tế Đà Nẵng giao; giữ gìn tốt sức khỏe, đặc biệt là làm tốt hoạt động tự phòng dịch cho bản thân; tích cực học tập các kiến thức, kỹ năng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 để về phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh báo cáo quá trình bố trí cán bộ hỗ trợ TP. Đà Nẵng phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Bùi Đình Long cũng yêu cầu các đơn vị có cán bộ y tế tăng viện cho TP. Đà Nẵng nói riêng và ngành y tế Nghệ An nói chung có sự quan tâm, động viên, chăm lo mọi mặt cho đoàn công tác cũng như người nhà của các y bác sĩ, kỹ thuật viên tăng viện lần này; bên cạnh đó, cũng cần phải làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại cơ sở khám chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến TP. Đà Nẵng. Ảnh: Thành Cường Với chuyến tăng viện này, đây là lần đầu tiên ngành y tế Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ tại một địa phương khác...

Trước đó, vào ngày 14/8, Sở Y tế TP. Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Trưởng đoàn cán bộ y tế tăng viện hứa quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ cho TP. Đà Nẵng. Ảnh: Thành Cường Sáng 15/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế (02 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 02 bác sỹ truyền nhiễm, 02 bác sỹ xét nghiệm, 03 kỹ thuật viên huyết học, 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng. Ngày 18/8/2020, Sở Y tế Nghệ An có Quyết định số 881/QĐ-SYT về việc điều động cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng.

Cập nhật kiến thức phòng chống và điều trị Covid-19 cho 16 cán bộ y tế thuộc đoàn công tác. Ảnh: Thành Cường Trước thời điểm buổi lễ diễn ra, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức buổi cập nhật kiến thức phòng chống và điều trị Covid-19 cho 16 cán bộ y tế thuộc đoàn.

Sáng ngày mai 20/8/2020, đoàn cán bộ y tế sẽ xuất phát từ thành phố Vinh vào Đà Nẵng chống dịch Covid-19./.