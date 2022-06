Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Vinh và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 4/6, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Vinh tiền thân là cơ sở Nghệ An thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2013. Qua 5 năm hoạt động, sản phẩm đào tạo của cơ sở Nghệ An được được xã hội công nhận, với số lượng hơn 8.000 sinh viên tốt nghiệp. Đến nay, nhiều cựu sinh viên của trường do cơ sở Nghệ An đào tạo đã thành công trên nhiều lĩnh vực công tác.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, từ năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Vinh tiếp tục hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để cùng ký kết hợp tác với nhiều nội dung. Đó là hợp tác trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, trao đổi thông tin, học liệu trong đào tạo trình độ đại học.

Bên cạnh đó, hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Cả hai đơn vị cũng sẽ hợp tác trong công tác tuyển sinh, trao đổi sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Trường Đại học công nghiệp Vinh có thể chuyển sinh viên vào học tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian còn lại và được Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp nếu đủ điều kiện theo tiêu chí tuyển sinh và đào tạo của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Mạnh Hà khẳng định: Việc hợp tác đào tạo giữa hai đơn vị có ý nghĩa rất lớn với Trường Đại học Công nghiệp Vinh và là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh khác trong khu vực.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp đào tạo, xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo theo định hướng tham chiếu chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, chuẩn bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, đáp ứng chương trình đào tạo, xây dựng môi trường học thuật năng động, tích cực áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển sinh và đào tạo.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để tạo được sự đồng bộ trong quá trình hợp tác đào tạo, bảo đảm cho quá trình đào tạo triển khai thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Kết hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo các kỹ năng sát với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.