Lên án những người lợi dụng danh nghĩa báo chí để nhũng nhiễu cơ sở

Tham dự có lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; trưởng cơ quan đại diện thường trú báo chí Trung ương, địa phương tại Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2023. Ảnh: Mỹ Nga

Trong tháng 6/2023, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên lĩnh vực thời sự, nhiều sự kiện, vấn đề nổi bật được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền như: Gặp mặt các cơ quan báo chí và trao giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2023. Cũng trong dịp này, nhiều báo có các bài viết khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; tôn vinh những người làm báo các thế hệ; đề cao trách nhiệm xã hội, đạo đức của người làm báo trong thời kỳ đổi mới; nêu bật trách nhiệm của báo chí và người làm báo trong thời đại công nghệ số.

Trên lĩnh vực kinh tế, báo chí phản ánh tình trạng chậm tiến độ; dự án “treo”, dự án sử dụng đất không đúng mục đích gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, ảnh hưởng môi trường thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Trên lĩnh vực an ninh, một số cơ quan báo chí và Facebook có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái liên quan vụ gây rối an ninh trật tự ở Đắk Lắk.

Tại cuộc giao ban, các cơ quan báo chí đồng tình với các báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 7-8/8, với chủ đề: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn: tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; là trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Phương châm của Đại hội là: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển.

Năm 2014, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại. Ảnh tư liệu

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao thông tin đến các cơ quan báo chí về Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 28/7/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP.Vinh, mang đến chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ví giặm - Tinh hoa tỏa sáng” với 3 chương: Mạch nguồn di sản: Ân tình ví giặm; Tinh hoa toả sáng.

Festival năm nay nhằm hướng tới kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đánh giá cao hoạt động báo chí trong thời gian qua, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh cho biết, nhiều bài báo, chuyên đề, phóng sự đã nêu nổi bật những bứt phá của tỉnh nhà trong nửa đầu năm, nhất là hoạt động thu hút đầu tư...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Ngọc Cảnh kết luận cuộc giao ban và định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 7/2023. Ảnh: Mỹ Nga

Định hướng tuyên truyền trong tháng 7/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng các giải báo chí năm 2023, nhất là Giải báo chí Búa liềm vàng Nghệ An, giải Dân vận khéo Nghệ An, giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4…

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phản ánh điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh; những tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc triển khai ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo; kết quả công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển.

Đặc biệt, tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế, các di sản văn hoá, ẩm thực, trải nghiệm thực tế của Nghệ An gắn với Du lịch năm 2023 để thu hút khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí, những người làm báo tích cực lên án việc các cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa báo chí, gây nhũng nhiễu cơ sở. Đây là một hiện tượng nhức nhối, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động báo chí chính thống./.