Xe Lịch cấm đường Hà Nội cuối tuần 26/10, các xe đi đường vành đai 3 cần chú ý Hà Nội công bố lịch cấm đường cuối tuần ngày 26/10 để phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Các xe đi lên Hà Nội vào tuyến đường vành đai 3 cần chú ý.

Theo thông báo của Công an thành phố Hà Nội, lịch cấm đường được áp dụng tại nhiều tuyến phố trung tâm để đảm bảo an ninh cho Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm) trong hai ngày 25 và 26/10/2025.

Thời gian thực hiện lịch cấm đường ngày 26/10

Từ 6h00 đến 16h00 ngày 26/10/2025.

Các tuyến đường nằm trong diện cấm và hạn chế lưu thông

Theo lịch cấm đường, các phương tiện ô tô tải có trọng lượng từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ bị tạm cấm lưu thông (trừ xe buýt, xe rác, xe công vụ và xe ưu tiên theo quy định).

Những tuyến đường chịu ảnh hưởng của lịch cấm đường gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì) và đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn phân luồng tại các nút giao trọng điểm để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian áp dụng lịch cấm đường.

Hướng di chuyển thay thế trong thời gian cấm đường

Để tránh khu vực có lịch cấm đường, người dân và lái xe có thể lựa chọn các hướng di chuyển thay thế.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi về phía Bắc hoặc Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể đi theo tuyến cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 hoặc cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Quốc lộ 6.

Xe di chuyển từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long nên chọn lộ trình Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 để tránh các khu vực nằm trong lịch cấm đường.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian áp dụng lịch cấm đường. Khi gặp đoàn xe ưu tiên, người dân cần nhanh chóng chuyển hướng sang làn bên hoặc dừng lại tại điểm giao cắt gần nhất để nhường đường.

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan cũng được đề nghị điều chỉnh lộ trình xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến nằm trong lịch cấm đường, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn và hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện quốc tế.

Người dân nên theo dõi thông tin lịch cấm đường cập nhật từ Công an Hà Nội để chủ động sắp xếp hành trình hợp lý, đặc biệt là trong giờ cao điểm sáng và chiều. Việc tuân thủ lịch cấm đường không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thành phố tổ chức các hoạt động ngoại giao quan trọng.