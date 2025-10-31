Thứ Sáu, 31/10/2025
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/10: V-League, châu Âu

CTVX31/10/2025 07:35

Chiều nay có 3 trận V-League; rạng sáng mai đáng chú ý Augsburg - Dortmund 02:30, Getafe - Girona 03:00, Sporting Lisbon - Alverca 03:15; Palmeiras - LDU Quito lúc 07:30.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/10/2025 ghi nhận một ngày dày đặc từ trong nước đến châu Âu, với 3 trận V-League buổi chiều và loạt cặp đấu rạng sáng mai ở Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, Copa Libertadores bước vào loạt bán kết với trận Palmeiras gặp LDU Quito lúc 07:30.

Điểm nhấn lịch thi đấu theo khung giờ

V-League 2025/26 – vòng 9

- 17:00: Hoàng Anh Gia Lai - Thép Xanh Nam Định (FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV)

- 18:00: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC (FPT Play, TV 360+9)

- 19:15: Công an Hà Nội - PVF-CAND (FPT Play, TV 360+10)

Khung rạng sáng châu Âu

- 23:00: CSKA Moscow - Nizhny Novgorod (VĐQG Nga)

- 00:00: Istanbul Basaksehir - Kocaelispor (VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ)

- 02:00: PSV Eindhoven - Sittard (VĐQG Hà Lan)

- 02:30: Augsburg - Dortmund (VĐQG Đức, TV 360)

- 03:00: Getafe - Girona (VĐQG Tây Ban Nha, SCTV 15)

- 03:00: Wrexham - Coventry (Hạng Nhất Anh)

- 03:15: Sporting Lisbon - Alverca (VĐQG Bồ Đào Nha)

Nam Mỹ – Copa Libertadores 2025/26

- 07:30: Palmeiras - LDU Quito (Bán kết)

Kết quả đã có

  • VĐQG Italia 2025/26 – vòng 9: 00:30 Cagliari 1-2 Sassuolo; 02:45 Pisa 0-0 Lazio
  • VĐQG Phần Lan 2025/26 – vòng play off: 23:00 KuPS 1-1 Gnistan Helsinki; Inter Turku 2-2 Seinajoen JK; 00:00 Ilves Tampere 3-1 HJK Helsinki
  • VĐQG Thụy Sĩ 2025/26 – vòng 11: 02:30 Grasshopper 3-3 Young Boys; Lugano 2-0 Luzern
  • VĐQG Saudi Arabia 2025/26 – vòng 7: 22:55 Damac 1-1 Al Fateh; 00:30 Al Ahli 1-1 Al Riyadh; Al Kholood 2-3 NEOM

Lịch chi tiết và kênh trực tiếp

Giải đấu Ngày/giờ Trận đấu Trực tiếp
V-League 2025/26 – vòng 9 31/11 17:00 Hoàng Anh Gia Lai - Thép Xanh Nam Định FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
V-League 2025/26 – vòng 9 31/11 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC FPT Play, TV 360+9
V-League 2025/26 – vòng 9 31/11 19:15 Công an Hà Nội - PVF-CAND FPT Play, TV 360+10
VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 – vòng 11 01/11 03:00 Getafe - Girona SCTV 15
VĐQG Đức 2025/26 – vòng 9 01/11 02:30 Augsburg - Dortmund TV 360
VĐQG Hà Lan 2025/26 – vòng 11 01/11 02:00 PSV Eindhoven - Sittard
VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – vòng 10 01/11 03:15 Sporting Lisbon - Alverca
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26 – vòng 11 01/11 00:00 Istanbul Basaksehir - Kocaelispor
VĐQG Nga 2025/26 – vòng 14 31/10 23:00 CSKA Moscow - Nizhny Novgorod
Hạng Nhất Anh 2025/26 – vòng 13 01/11 03:00 Wrexham - Coventry
Copa Libertadores 2025/26 – bán kết 31/10 07:30 Palmeiras - LDU Quito
Lịch thi đấu Champions League 2025/26 mới nhất

      Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/10: V-League, châu Âu

