Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/10: V-League, châu Âu
Chiều nay có 3 trận V-League; rạng sáng mai đáng chú ý Augsburg - Dortmund 02:30, Getafe - Girona 03:00, Sporting Lisbon - Alverca 03:15; Palmeiras - LDU Quito lúc 07:30.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/10/2025 ghi nhận một ngày dày đặc từ trong nước đến châu Âu, với 3 trận V-League buổi chiều và loạt cặp đấu rạng sáng mai ở Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, Copa Libertadores bước vào loạt bán kết với trận Palmeiras gặp LDU Quito lúc 07:30.
Điểm nhấn lịch thi đấu theo khung giờ
V-League 2025/26 – vòng 9
Khung rạng sáng châu Âu
Kết quả đã có
- VĐQG Italia 2025/26 – vòng 9: 00:30 Cagliari 1-2 Sassuolo; 02:45 Pisa 0-0 Lazio
- VĐQG Phần Lan 2025/26 – vòng play off: 23:00 KuPS 1-1 Gnistan Helsinki; Inter Turku 2-2 Seinajoen JK; 00:00 Ilves Tampere 3-1 HJK Helsinki
- VĐQG Thụy Sĩ 2025/26 – vòng 11: 02:30 Grasshopper 3-3 Young Boys; Lugano 2-0 Luzern
- VĐQG Saudi Arabia 2025/26 – vòng 7: 22:55 Damac 1-1 Al Fateh; 00:30 Al Ahli 1-1 Al Riyadh; Al Kholood 2-3 NEOM
Lịch chi tiết và kênh trực tiếp
|Giải đấu
|Ngày/giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|V-League 2025/26 – vòng 9
|31/11 17:00
|Hoàng Anh Gia Lai - Thép Xanh Nam Định
|FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|V-League 2025/26 – vòng 9
|31/11 18:00
|Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC
|FPT Play, TV 360+9
|V-League 2025/26 – vòng 9
|31/11 19:15
|Công an Hà Nội - PVF-CAND
|FPT Play, TV 360+10
|VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 – vòng 11
|01/11 03:00
|Getafe - Girona
|SCTV 15
|VĐQG Đức 2025/26 – vòng 9
|01/11 02:30
|Augsburg - Dortmund
|TV 360
|VĐQG Hà Lan 2025/26 – vòng 11
|01/11 02:00
|PSV Eindhoven - Sittard
|VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – vòng 10
|01/11 03:15
|Sporting Lisbon - Alverca
|VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26 – vòng 11
|01/11 00:00
|Istanbul Basaksehir - Kocaelispor
|VĐQG Nga 2025/26 – vòng 14
|31/10 23:00
|CSKA Moscow - Nizhny Novgorod
|Hạng Nhất Anh 2025/26 – vòng 13
|01/11 03:00
|Wrexham - Coventry
|Copa Libertadores 2025/26 – bán kết
|31/10 07:30
|Palmeiras - LDU Quito