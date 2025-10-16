Thể thao Lịch thi đấu của bóng đá Việt và đôi điều băn khoăn Từ sân Thống Nhất đến vòng chung kết giải U17 Quốc gia vừa qua, rõ ràng bóng đá Việt đang có những điều bất ổn trong công tác tổ chức các giải đấu. Điều này gây nhiều khó khăn cho các câu lạc bộ cũng như Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Trong bóng đá, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” luôn là những yếu tố mang tính quyết định. Khi hội tụ đủ ba yếu tố này, một đội bóng có thể phát huy tối đa sức mạnh, qua đó giành được những kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những lợi thế ấy nhiều khi lại bị chính công tác tổ chức làm mất đi - từ cấp độ đội tuyển cho đến các giải trẻ.

Trước hết, hãy nhìn vào các giải đấu trẻ. Nhiều năm qua, phần lớn các giải trẻ đều được tổ chức vào giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Khi thì nắng như đổ lửa, lúc lại mưa như trút nước. Dù việc thi đấu vào mùa hè là điều khó tránh, nhưng rõ ràng Ban tổ chức hoàn toàn có thể sắp xếp lịch thi đấu hợp lý hơn – chẳng hạn như giãn mật độ thi đấu hoặc tổ chức các trận vào khung giờ muộn hơn để các cầu thủ có đủ thời gian hồi phục thể lực.

Các cầu thủ trẻ thường phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: VFF

Thế nhưng, thực tế lại khác xa. Có những giải, các cầu thủ trẻ phải thi đấu với mật độ dày đặc – hai ngày một trận, thậm chí có khi phải ra sân vào lúc 13h30 giữa cái nắng gay gắt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Nếu nói nắng nóng là “may mắn” thì cũng chẳng sai, bởi ít ra các cầu thủ còn được chơi trên mặt sân khô ráo. Như tại Giải U17 Quốc gia vừa qua, nhiều trận đấu đã biến thành “thủy chiến” đúng nghĩa. Cầu thủ phải di chuyển, chuyền bóng, dứt điểm trên mặt sân như… ruộng lầy. Khi điều kiện thi đấu còn tệ như vậy, thật khó để nói về chuyên môn hay phát hiện tài năng.

Không chỉ các giải trẻ, ngay cả Đội tuyển Quốc gia cũng phải chịu cảnh tương tự. Trong đợt vòng loại Asian Cup vừa qua, việc lựa chọn địa điểm thi đấu vào tháng 10 – thời điểm mà khu vực miền Nam thường xuyên có mưa lớn – là một quyết định gây tranh cãi.

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang theo đuổi lối chơi ban bật ngắn, kiểm soát bóng ở cự ly trung bình. Với mặt sân trơn trượt và lầy lội, chiến thuật ấy gần như bị “bẻ gãy” hoàn toàn. Những đường phối hợp kỹ thuật của Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội trở nên nặng nề, thiếu chính xác – điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra trong trận gặp Nepal vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Đội tuyển Nepal. Ảnh: VFF

May mắn thay, Đội tuyển chúng ta vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn hai trận thắng, nhưng rõ ràng, đó là kết quả của nỗ lực vượt khó hơn là một chiến thắng được chuẩn bị trong điều kiện tối ưu.

Bóng đá hiện đại không chỉ là 90 phút trên sân, mà còn là sự tổng hòa của công tác hậu cần, lịch trình, điều kiện sân bãi và thời tiết. Một giải đấu muốn thành công không thể chỉ trông chờ vào tinh thần thi đấu của cầu thủ, mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức.

Đã đến lúc những người làm bóng đá Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn và sự tính toán tỉ mỉ hơn. Lịch thi đấu phải được xây dựng dựa trên điều kiện khí hậu, đặc thù địa lý và phong cách chơi bóng của từng đội. Chỉ khi tạo ra một môi trường thi đấu thuận lợi – từ thể lực, chiến thuật đến tâm lý – thì mới có thể khai thác hết tiềm năng của cầu thủ, qua đó nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Kết lại, để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” không thể chỉ là khẩu hiệu. Nó phải được cụ thể hóa bằng những hành động thực tế – từ việc sắp xếp lịch thi đấu hợp lý cho các giải trẻ, cho tới lựa chọn địa điểm thi đấu phù hợp cho đội tuyển quốc gia. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nói đến chuyện xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp, bài bản và hướng tới tương lai.