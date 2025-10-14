Thể thao Vì sao rất khó để lấy điểm từ Công an Hà Nội? Công an Hà Nội là đội bóng sở hữu đội hình chất lượng, chiến thuật hợp lý và đang có phong độ rất cao. Do đó, rất khó để có thể có được những điểm số từ đội bóng ngành Công an.

Trong bức tranh sôi động của V.League mùa giải năm nay, Công an Hà Nội đang nổi lên như một thế lực thực sự. Không chỉ là đội bóng duy trì mạch bất bại từ đầu mùa, họ còn khiến mọi đối thủ phải “ngán ngẩm” mỗi khi đối đầu. Giới chuyên môn đều thừa nhận: Rất khó để lấy điểm từ Công an Hà Nội — và điều đó không phải ngẫu nhiên. Từ chất lượng đội hình, phong độ cho đến cách vận hành chiến thuật, tất cả đang tạo nên một “cỗ máy chiến thắng” mang màu áo đỏ của đội bóng ngành Công an.



Thật vậy, Công an Hà Nội là một trong số rất ít đội tại V.League sở hữu dàn cầu thủ chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến, từ nội binh đến ngoại binh.

Léo Artur là 1 trong những ngoại binh xuất sắc nhất tại V.League. Ảnh: VPF

Ở hàng thủ, những trung vệ như Bùi Hoàng Việt Anh, Gomes Hugo, Adou Leygley Minh hay Trần Đình Trọng tạo nên bức tường thép trước khung thành Nguyễn Filip. Hai biên với Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Thanh và Phạm Minh Phúc không chỉ chắc chắn khi phòng ngự mà còn hỗ trợ tấn công hiệu quả, tạo nên sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mano Pölking.

Tuyến giữa là nơi hội tụ của những tiền vệ hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long, kết hợp cùng hai ngoại binh chất lượng Stefan Mauk và Vitao. Họ giúp đội bóng ngành Công an làm chủ trung tuyến, kiểm soát bóng tốt, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền sắc sảo mở toang hàng thủ đối phương.

Trên hàng công, 22 bàn thắng sau 10 trận đấu là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh tấn công của Công an Hà Nội. Bộ ba Léo Artur, Alan Grafite và Nguyễn Đình Bắc đang là những mũi nhọn nguy hiểm nhất V.League hiện tại. Đó là chưa kể đến “những quân bài dự bị chất lượng” như Phan Văn Đức, Trần Đình Tiến hay Alves Rogerio – những người luôn sẵn sàng tạo khác biệt khi vào sân.

Với lực lượng có chiều sâu như vậy, dù thiếu vắng một vài trụ cột, Công an Hà Nội vẫn duy trì được bản sắc và sự ổn định. Đây là yếu tố quan trọng giúp huấn luyện viên Mano Pölking dễ dàng xoay tua đội hình mà không ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể – điều mà rất ít Câu lạc bộ tại V.League có thể làm được.

Chất lượng đã tốt, phong độ lại ổn định – đó là lý do khiến việc kiếm điểm trước Công an Hà Nội trở thành một bài toán cực khó. Đội bóng ngành Công an hiện sở hữu chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 chiến thắng. Kết quả ấn tượng này không chỉ giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng mà còn củng cố tinh thần tự tin, bản lĩnh và sự gắn kết của toàn đội.

Công an Hà Nội hiện là đội có khả năng nhập cuộc tốt nhất giải đấu. Trong 10 trận đã qua, có đến 9 trận họ là đội mở tỷ số. Điều đó phản ánh rõ cách tiếp cận trận đấu chủ động và sức mạnh tấn công “nghẹt thở” mà thầy trò huấn luyện viên Mano Pölking đang sở hữu. Khi đội bóng ngành Công an đã dẫn bàn, đối thủ gần như không có cơ hội lật ngược thế cờ.

Mùa giải trước, Công an Hà Nội thường xuyên duy trì sức ép lớn kể cả sau khi dẫn bàn để tìm kiếm chiến thắng đậm và đẹp. Tuy nhiên, chính lối chơi dồn dập ấy đôi khi khiến họ đánh mất điểm số đáng tiếc.

Mùa giải năm nay, hai trận đấu với Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) và Pathum United (Thái Lan) là những bài học điển hình giúp cho Công an Hà Nội có những sự thay đổi rõ rệt. Dù nắm nhiều lợi thế lớn, đội bóng ngành Công an vẫn để mất điểm, thậm chí nhận thất bại đau đớn trước đại diện Thái Lan.

Từ những bài học đó, huấn luyện viên Mano Pölking đã điều chỉnh chiến thuật một cách hợp lý, giúp đội bóng cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Công an Hà Nội chuyển trạng thái rất linh hoạt: Từ tấn công dồn dập sang kiểm soát bóng chắc chắn. Họ không dồn ép mạo hiểm mà chủ động làm chậm nhịp, điều tiết trận đấu, buộc đối phương phải di chuyển nhiều và dần rơi vào thế bị động.

Khi đối thủ bắt đầu lộ khoảng trống do mệt mỏi, Công an Hà Nội lập tức tung ra những pha phản công sắc bén để “kết liễu” trận đấu. Cách chơi ấy thể hiện rõ sự thực dụng, hiệu quả và giàu tính chiến lược. Nó không chỉ giúp đội bóng thắng đẹp, mà còn thắng chắc, đồng thời giữ được thể lực cho giai đoạn cuối mùa.

Rất khó để có thể có điểm trước Công an Hà Nội. Ảnh: VPF

Dưới bàn tay của huấn luyện viên Mano Pölking, Công an Hà Nội đã xây dựng được phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn riêng: Áp đảo khi cần, an toàn khi phải, và quan trọng nhất là luôn biết cách giành chiến thắng.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, thật khó để tìm ra một đối thủ có thể dễ dàng lấy điểm từ Công an Hà Nội. Họ đang sở hữu mọi yếu tố của một nhà vô địch: Đội hình mạnh, phong độ cao và chiến thuật thông minh. Từ cách họ kiểm soát trận đấu cho đến tinh thần thi đấu không khoan nhượng, tất cả đều cho thấy một tập thể được tổ chức bài bản và khát khao chiến thắng.



Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự ổn định này, không chỉ việc giành chức vô địch V.League mà cả việc vươn ra đấu trường châu lục đều nằm trong tầm tay đội bóng ngành Công an. Với những gì đã thể hiện, Công an Hà Nội thực sự là “ngọn núi” mà mọi đội bóng khác đều phải dè chừng mỗi khi đối đầu.