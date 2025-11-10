Thể thao Cơ hội mới cho tiền đạo Phan Xuân Đại? Sông Lam Nghệ An quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn – một sự thay đổi có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của Phan Xuân Đại.

Mùa giải 2023–2024 có thể xem là thời điểm bùng nổ nhất trong sự nghiệp của tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại. Khi đó, cầu thủ sinh năm 2002 thi đấu đầy tự tin trong màu áo Sông Lam Nghệ An, ra sân 18 trận, ghi 2 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Tốc độ, khả năng chạy chỗ thông minh cùng sức mạnh trong các pha tỳ đè giúp anh trở thành niềm hy vọng mới trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.



Tuy nhiên, quãng thời gian đẹp ấy lại bị chặn đứng bởi liên tiếp những chấn thương. Ở mùa giải 2024–2025, Phan Xuân Đại chỉ ra sân 5 lần, với vỏn vẹn 198 phút thi đấu. Dù vậy, anh vẫn kịp để lại dấu ấn nhỏ với một pha kiến tạo trong trận đấu cuối cùng gặp SHB Đà Nẵng – minh chứng rằng, bản năng chơi bóng và tinh thần chiến đấu của cầu thủ gốc Yên Thành vẫn còn đó.

Phan Xuân Đại là 1 trong những tiền đạo nội triển vọng nhất của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Thế nhưng, bước sang mùa giải 2025–2026, tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Sau 7 vòng đấu, Phan Xuân Đại mới chỉ được vào sân 25 phút trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Với một tiền đạo trẻ đang trên đà phát triển, việc phải thường xuyên ngồi dự bị là dấu hiệu đáng lo. Chấn thương, thể lực và cả cảm giác bóng đều là những yếu tố khiến anh đánh mất vị thế của mình trong đội hình Sông Lam Nghệ An.

Trong bối cảnh ấy, Sông Lam Nghệ An quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn – một sự thay đổi có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của Phan Xuân Đại.

Điểm đáng chú ý là vị chiến lược gia sinh năm 1972 này ưa thích sơ đồ 2 tiền đạo. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng công của Sông Lam Nghệ An sẽ có thêm chỗ cho các chân sút nội, mở ra cơ hội cho những cái tên như Phan Xuân Đại cạnh tranh sòng phẳng hơn.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cũng rất ưa dùng cặp ngoại binh trên hàng công. Nếu bộ đôi Michael Olaha và Reon Moore duy trì được phong độ cao và cho thấy sự ăn ý, khả năng ra sân của tiền đạo mang áo số 22 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Dẫu vậy, vị huấn luyện viên sinh năm 1972 không phải là người cứng nhắc trong cách dùng người. Ở Câu lạc bộ Quảng Nam trước đây, ông từng tạo ra những thử nghiệm táo bạo, cho phép các tiền đạo nội đá dạt biên, tham gia nhiều hơn vào các tình huống pressing và phản công. Mô hình đó từng giúp Ngân Văn Đại hồi sinh phong độ, dù không còn ở độ tuổi sung mãn nhất. Chính sự linh hoạt ấy cho thấy, nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, Phan Xuân Đại hoàn toàn có thể tìm lại vị trí trong đội hình của Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, ở một số trận đấu, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn vẫn sử dụng cặp tiền đạo “1 nội – 1 ngoại” để đảm bảo sự cân bằng giữa sức mạnh và tính linh hoạt. Trong các trận đấu cần kiểm soát thể lực, việc tung Phan Xuân Đại vào sân trong hiệp hai để tận dụng tốc độ và khả năng bứt phá hoàn toàn là phương án khả thi.

Quan trọng hơn, ông Sơn từng được biết đến như một “người mở khóa” cho các tiền đạo nội. Trường hợp của Nguyễn Đình Bắc là minh chứng rõ nét: Dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên 53 tuổi này. Đình Bắc từ một chân sút tiềm năng của Quảng Nam đã vươn lên trở thành trụ cột của đội tuyển trẻ Việt Nam, rồi góp mặt ở cấp độ Đội tuyển quốc gia. Với triết lý đề cao tính sáng tạo và tinh thần dám thể hiện, Văn Sỹ Sơn luôn tạo cơ hội cho những cầu thủ chịu khó học hỏi, dám bứt phá – điều mà Phan Xuân Đại đang rất cần trong giai đoạn hiện tại.

Phan Xuân Đại sẽ sớm tìm lại được phong độ ở mùa giải năm nay? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Với Phan Xuân Đại, mùa giải năm nay không chỉ là một hành trình tìm lại chính mình, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh. Anh cần chứng minh rằng, những khó khăn về chấn thương và phong độ chỉ là tạm thời. Bởi lẽ, tài năng của anh đã từng được khẳng định – vấn đề còn lại là thể lực và sự tự tin.

Sông Lam Nghệ An hiện rất cần những cầu thủ nội trẻ đủ khát khao và tinh thần chiến đấu. Đội bóng xứ Nghệ đang trong giai đoạn tái thiết, và một cầu thủ sinh ra, lớn lên từ chính lò đào tạo của đội như Phan Xuân Đại chắc chắn vẫn là niềm hy vọng của người hâm mộ. Nếu tận dụng được niềm tin từ huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, anh hoàn toàn có thể lấy lại đà phát triển, thậm chí trở thành nhân tố bùng nổ trong phần còn lại của mùa giải.

Cánh cửa chưa bao giờ khép lại với Phan Xuân Đại. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn – người sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ biết nỗ lực – tiền đạo mang áo số 22 vẫn còn rất nhiều đất diễn. Vấn đề là anh có đủ kiên nhẫn, quyết tâm và ý chí để tự viết lại chương mới cho sự nghiệp của mình hay không?