Thể thao Ronaldo đi vào lịch sử; Đội tuyển châu Âu đầu tiên có vé World Cup; HLV Kim Sang-sik tiếc vì tuyển Việt Nam không thắng đậm Ronaldo đi vào lịch sử; Đội tuyển châu Âu đầu tiên có vé World Cup; HLV Kim Sang-sik tiếc vì tuyển Việt Nam không thắng đậm... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đội tuyển châu Âu đầu tiên có vé World Cup

Rạng sáng 15/10, Anh đánh bại Latvia 5-0, qua đó chính thức giành vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau.

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, “Tam Sư” tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng loại khi toàn thắng cả 6 trận, ghi 18 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.

Đội tuyển Anh chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Ngay từ những phút đầu, Kane cùng Anthony Gordon và Bukayo Saka liên tục khuấy đảo hàng thủ Latvia. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Gordon mở tỷ số ở phút 26 bằng cú sút đẹp mắt sau đường chuyền dài của John Stones. Đến cuối hiệp 1, Kane nhân đôi cách biệt, sau đó ghi thêm bàn từ chấm phạt đền, giúp Anh dẫn 3-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Latvia nỗ lực tấn công nhưng không tạo được nhiều khác biệt. Pha phản lưới nhà của Maksims Tonisevs nâng tỷ số lên 4-0 cho Anh, trước khi Eberechi Eze ấn định chiến thắng 5-0 bằng cú dứt điểm tinh tế ở phút 86.

Với thắng lợi này, Đội tuyển Anh là đội tuyển châu Âu đầu tiên giành vé đến Bắc Mỹ mùa Hè năm sau.

Ronaldo đi vào lịch sử

Cũng trong rạng sáng 15/10, Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha trước Hungary ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup.

Cú đúp vào lưới Hungary đưa Ronaldo vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup với 41 pha lập công, nhiều hơn 2 so với cựu tiền đạo Guatemala, Carlos Ruiz. Xếp thứ 3 trong danh sách là Lionel Messi với 36 bàn thắng.

Ngoài ra, CR7 còn đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cấp tuyển (143 bàn), bỏ xa người xếp sau là Messi với 114 bàn. Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha cần 52 bàn nữa để chạm mốc 1.000.

Qatar làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

Rạng sáng 15/10, Qatar đánh bại UAE 2-1 để giành vé dự giải bóng đá lớn nhất thế giới cấp tuyển.

2 bàn thắng của Miguel Pedro và Akram Afif ở các phút 61 và 73 đã khiến cho bàn thắng của Sultan Adil ở phút thứ 90+8 chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Qatar giành vé dự World Cup sau trận thắng 2-1 trước UAE.

Bóng đá Qatar bước sang trang sử mới, khi có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự một kỳ World Cup mà không phải là chủ nhà. Dàn cầu thủ đồng đều gồm Afif, Almoez Ali,..., dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui đã sẵn sàng tạo bất ngờ ở giải đấu diễn ra tại châu Mỹ vào năm sau.

Ở trận đấu còn lại khu vực châu Á, Saudi Arabia và Iraq cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Trận hòa 0-0 là đủ để giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Trong lịch sử, "Những chú chim ưng xanh" từng có 4 lần dự World Cup liên tiếp (từ năm 1994 đến 2006).

Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau hơn 1 thập kỷ

Ở lượt trận cuối bảng F, Bờ Biển Ngà cần một chiến thắng để giữ ngôi đầu, do chỉ hơn Gabon 1 điểm. Hai pha lập công của Franck Kessie và Yan Diomande giúp "Những chú voi" lần đầu tiên kể từ năm 2014 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kịch bản tương tự xảy ra ở bảng B, Senegal cũng không mắc sai lầm ở lượt trận cuối để giành vé dự thẳng World Cup. Chiến thắng cách biệt trước Mauritania giúp "Sư tử Teranga" góp mặt ở 3 giải vô địch thế giới liên tiếp.

Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, Nam Phi giành vé World Cup theo kịch bản không tưởng. Trước giờ bóng lăn, Benin (17 điểm) đứng trước cơ hội giành tấm vé dự World Cup lịch sử. Đại diện Tây Phi cần đánh bại Nigeria (14 điểm) trên sân khách để giữ vị trí nhất bảng, còn Nam Phi đứng thứ 2 với 15 điểm và không có quyền tự quyết.

Tuy nhiên, Benin lại gây thất vọng khi để thua tan tác 0-4 trước "Đại bàng xanh". Victor Osimhen tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, trước khi Frank Onyeka ấn định thắng lợi.

Tin vui liên tiếp bay đến giúp Nam Phi thi đấu thăng hoa ở trận cùng giờ. Chủ nhà World Cup 2010 đánh bại Rwanda 3-0 trên sân nhà để chiếm ngôi đầu với 18 điểm và cũng là tấm vé đến thẳng châu Mỹ từ tay Benin. Thậm chí, Benin (17 điểm - hiệu số 1) còn tụt xuống thứ 3, sau Nigeria (17 điểm - hiệu số 7) và không còn bất kỳ cơ hội nào để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm sau.

HLV Kim Sang-sik: Tiếc vì tuyển Việt Nam không thắng đậm

Phát biểu sau trận đấu HLV Kim Sang-sik tỏ ra tiếc nuối: “Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã tới sân theo dõi trận đấu.

HLV Kim Sang Sik tiếc vì tuyển Việt Nam không thắng đậm.

Điều kiện thời tiết không tốt dẫn tới mặt sân xấu khiến tuyển Việt Nam không thể triển khai lối chơi đề ra. Tôi rất tiếc khi không thể ghi nhiều bàn thắng, dù tạo ra cơ hội. Dù vậy, tôi vẫn vui vì toàn đội hoàn thành mục tiêu chiến thắng.

Trước trận đấu, chúng tôi đã rèn cho các cầu thủ các bài tập dứt điểm nhằm giúp họ chơi tốt ở 1/3 sân đối phương và chắt chiu cơ hội. Tuy nhiên, mặt sân ảnh hưởng lớn đến lối chơi. Các cầu thủ cần làm tốt hơn ở khâu dứt điểm cuối cùng. Ở đợt tập trung tới, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện điều đó".