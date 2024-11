Liệt sĩ Phạm Văn Tước với ý chí cách mạng, niềm tin vào Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

“

Phạm Văn Tước cùng Hoàng Văn Tâm đã mở một hiệu may tại nhà và dùng hiệu may này để làm nơi liên lạc của đảng viên Tân Việt. Hiệu may đã trở thành nơi trai làng tụ tập trò chuyện. Khách hàng có người là dân Vạn Lộc nhưng cũng có rất nhiều người làng khác. Họ đến đây không phải chỉ để may vá. Những chiếc quần, áo rách, mấy vuông vải họ cầm theo chỉ là cái cớ để gặp gỡ, bắt liên lạc hoặc bàn công việc, đưa chỉ thị, trao đổi truyền đơn, tài liệu…