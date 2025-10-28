Lineker đổi quan điểm: Mbeumo ghi 5 bàn cho Man Utd Lineker thừa nhận từng nghi ngờ thương vụ 65 triệu bảng đưa Bryan Mbeumo rời Brentford tới Man Utd, nhưng 5 bàn sau 10 trận – gồm mở tỷ số trước Liverpool và cú đúp vào Brighton – đã góp phần vào chuỗi 3 chiến thắng đưa đội lên hạng sáu.

Bryan Mbeumo đang tạo ra khác biệt tức thì ở Ngoại hạng Anh: 5 bàn sau 10 lần ra sân cho Manchester United, trong đó có pha mở tỷ số trước Liverpool và cú đúp vào lưới Brighton. Màn khởi đầu ấy khiến Gary Lineker – người từng hoài nghi khả năng thích nghi của Mbeumo – phải công khai thay đổi quan điểm.

Manchester United đã chi 65 triệu bảng để đưa tuyển thủ Cameroon rời Brentford. Sau những nghi vấn ban đầu, chuỗi đóng góp trực tiếp vào bàn thắng và hiệu ứng tinh thần tích cực đi kèm 3 chiến thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 2 giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ sáu, củng cố niềm tin về thương vụ này.

Lineker lên tiếng ca ngợi Mbeumo.

Lineker đổi quan điểm về Mbeumo tại Man Utd

Chia sẻ trên podcast 'The Rest is Football', Lineker nói: "Cậu ấy thực sự giỏi, Mbeumo." Ông lý giải sự hoài nghi thuở đầu xuất phát từ khoảng cách giữa bối cảnh thi đấu ở Brentford và áp lực khi khoác áo một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Lineker nói thêm: "Dấu hỏi được đặt ra cho một người đã chơi tốt ở Brentford là liệu, tôi không có ý thiếu tôn trọng Brentford, họ có thể thực hiện bước nhảy vọt đến một trong những gã khổng lồ của bóng đá thế giới hay không. Bạn không bao giờ hoàn toàn chắc chắn rằng một cầu thủ có thể xử lý được điều đó, nhưng cậu ấy rõ ràng có thể. Điều đó không làm Mbeumo nao núng chút nào."

Diễn biến then chốt: Liverpool và Brighton làm thước đo

Hai cột mốc nổi bật đã định hình đánh giá về Mbeumo: bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Liverpool và cú đúp vào lưới Brighton. Những khoảnh khắc này cho thấy khả năng tác động trực tiếp của tân binh vào kết quả các trận đấu lớn, qua đó giúp chuyển hóa hoài nghi thành sự thừa nhận.

Thích nghi với áp lực: từ Brentford tới Old Trafford

Trọng tâm vấn đề – theo Lineker – là năng lực xử lý áp lực. Bước chuyển từ Brentford sang Manchester United không chỉ đòi hỏi chất lượng chuyên môn mà còn yêu cầu bản lĩnh. Với 5 bàn sau 10 trận, Mbeumo đã đưa ra lời đáp ở cả khía cạnh hiệu quả lẫn tâm lý, trong môi trường được coi là khắc nghiệt hơn.

Thống kê quan trọng

Hạng mục Dữ liệu Phí chuyển nhượng 65 triệu bảng Thành tích 5 bàn sau 10 lần ra sân Trận nổi bật Mở tỷ số trước Liverpool; cú đúp vào Brighton Chuỗi kết quả 3 chiến thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 2 Vị trí hiện tại Thứ sáu trên bảng xếp hạng

Phản ứng và tác động lên Manchester United

Quan điểm của Lineker được Wayne Rooney đồng tình: cựu tiền đạo Man Utd thừa nhận từng lo ngại về khả năng thích nghi của Mbeumo, nhưng những màn trình diễn vừa qua đã xóa bỏ điều đó. Theo ghi nhận, chuỗi kết quả tích cực giúp cải thiện đáng kể bầu không khí tại Old Trafford và đẩy đội bóng lên top sáu.

Từ góc nhìn tổng thể, câu chuyện của Mbeumo là ví dụ điển hình về áp lực chuyển nhượng lớn tại Ngoại hạng Anh: chỉ số bàn thắng và tác động ở các trận then chốt là thước đo thuyết phục nhất. Sự thừa nhận từ các huyền thoại như Lineker và Rooney vì thế mang giá trị xác lập vị thế tân binh tại Manchester United trong giai đoạn đầu mùa.