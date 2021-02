Lời ăn năn của 'bố trẻ' đưa người ra nước ngoài 'mùa Covid'

Đổ lỗi nhận thức pháp luật hạn chế



Sinh ra và lớn lên ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, nên Lô Văn Thái (30 tuổi) khá thông thạo khu vực cửa khẩu Thông Thụ qua nước bạn Lào. Thái cũng từng có thời gian qua Lào làm ăn. Do đó, khi có người liên hệ nhờ đưa qua Lào bằng đường tắt để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Thái đồng ý. Đổi lại, Thái yêu cầu những người này trả tiền công.

Cụ thể, ngày 10/7/2020, Thái nhận được điện thoại của người đàn ông tên Hà Văn Mão (hiện đang ở Lào) hỏi “có đưa người qua Lào được không?”. Thái trả lời “có”. Sau đó, Mão cho biết có 3 người đàn ông ở huyện Diễn Châu muốn sang Lào. Tối cùng ngày, một trong 3 người ở huyện Diễn Châu đã liên hệ với Thái về việc muốn sang Lào.

Ngày 14/7, ba người trên bắt xe lên xã Thông Thụ để gặp Thái. Tại cuộc gặp, hai bên giao kèo, Thái sẽ đưa 3 người này sang Lào, đổi lại bên kia phải trả cho Thái 5 triệu đồng. Sáng sớm hôm sau, Thái dùng xe ô tô của bố mình và xe máy của bố vợ để đưa 3 người trên đến khu vực vành đai biên giới Việt - Lào với mục đích đưa sang bên kia biên giới. Tuy nhiên, hành vi của Thái đã bị Đồn biên phòng Thông Thụ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện.

Thái bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Tại phiên tòa diễn ra cách đây không lâu, bị cáo biện minh không biết việc đưa người sang Lào là vi phạm pháp luật. “Bị cáo nghĩ chỉ giúp người ta đi kiếm công ăn việc làm trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, công việc khó khăn”, Thái khai tại tòa. Bị cáo khai nhận thức pháp luật hạn chế và cho biết chưa nhận được khoản tiền công nào từ 3 người đàn ông trên.

Sau khi được tòa giải thích về hành vi sai trái, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. Thái trình bày hoàn cảnh khó khăn, việc chưa đưa được người ra nước ngoài thành công để xin giảm nhẹ hình phạt.

Thái rất hối hận vì việc làm của mình khiến người thân đau buồn. Ảnh: Trần Vũ

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An nêu quan điểm, hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ở Việt Nam; xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Tội phạm mà Thái thực hiện diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp là hành vi đáng lên án. Trong suốt thời gian dịch bệnh đang bùng phát, nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp triệt để nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm, trong đó thực hiện kiểm soát đường biên giới, thực hiện chính sách quản lý chặt chẽ người xuất nhập cảnh để bảo đảm an toàn. Các lực lượng phòng chống dịch như y tế, công an, biên phòng… đã ngày đêm túc trực để phòng chống dịch. Vậy mà, chỉ vì vụ lợi cá nhân, bị cáo đã tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép khi tình hình dịch bệnh đanh diễn biến phức tạp. Hành vi phạm tội của bị cáo cần lên án. Đại diện VKS tỉnh Nghệ An đề nghị tuyên phạt Lô Văn Thái từ 12 đến 15 tháng tù giam.

“Tôi có lỗi với vợ và con mới sinh”

Nghe lời luận tội của đại diện viện kiểm sát, bị cáo Thái tỏ ra hối lỗi, xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mới sinh con thứ 2 được hơn 1 tháng để xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong lúc tòa nghị án, Thái tâm sự, từ khi dính vào pháp luật bản thân luôn sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi. Nỗi buồn của bị cáo càng lớn hơn khi chứng kiến người thân buồn sầu. “Ngày em bị bắt, vợ đang mang bầu. Cô ấy rất sốc khi nhận hung tin về em. Em thấy có lỗi với vợ con”, Thái tỏ ra hối hận khi nhắc đến người thân. Theo lời kể của Thái, do người vợ mới sinh con hơn 1 tháng nên không xuống tham dự phiên tòa được. Gã đàn ông này luôn hy vọng nhận bản án thấp nhất để sớm trở về bù đắp cho vợ con. “Đây là bài học lớn, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa”, Thái nói.

HĐXX nhận định, dù không có chức năng thẩm quyền trong việc đưa người xuất cảnh ra nước ngoài, nhưng vì động cơ kinh tế, lợi dụng địa bàn biên giới Việt Nam - Lào và ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà Lô Văn Thái đã tổ chức đưa 3 người xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận 5 triệu đồng.

Tội phạm mà Thái thực hiện diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thái 12 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Riêng đối với 3 người đàn ông nhờ Thái dẫn sang Lào đã bị Đồn Biên phòng Thông Thụ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Do được tại ngoại nên Thái vội rã rời tòa cùng vài người thân. Trước khi ra về, Thái cho hay sẽ tận dụng những ngày chưa phải đi thi hành án để chăm vợ đang thời gian ở cữ và đứa con mới sinh nhằm bù đắp một phần lỗi lầm của mình.