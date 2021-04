Lội bùn “săn cáy” nơi rừng bần thành Vinh

Tận dụng nước triều xuống mỗi ngày, người dân các xã ngoại thành Vinh như Hưng Hòa, Hưng Lộc... thường tập hợp thành từng nhóm để săn cáy, loại thủy sản có số lượng nhiều nhất trên cánh rừng bần này. Ảnh: Quang An

Bên cạnh chức năng bảo vệ hệ thống đê điều chống ngập mặn, chống xói lở, thiên tai, rừng bần Hưng Hòa cũng là cánh rừng trù phú với sự đa dạng hệ sinh thái, là nơi sinh sống của nhiều loại thủy sản dân dã thơm ngon như tôm, cáy, cá.... Ảnh: Quang An

Chị Trần Thị Thúy, xã Hưng Hòa (TP. Vinh) cho biết: "Thời điểm săn cáy thường không cố định vì tùy thuộc vào thủy triều lên xuống, do phải lội bùn nên khi đi săn cáy phải chuẩn bị đầy đủ ủng, bao tay bảo vệ, lúc lội bùn phải cẩn thận vì có thể dẫm vào vùng trũng, bị sụt lún..." Ảnh: Quang An

Cáy khá giống cua, nhưng thân có hoa và chân có lông, hay sống ở vùng nước lợ, mùa cáy thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Ảnh: Quang An

Đặc thù của con cáy là trời nắng càng to thì cáy bò ra tìm thức ăn càng nhiều. Nhưng bắt cáy cũng không phải dễ, bởi chúng rất nhanh, hễ có động là chạy đi ngay, do đó, thợ săn cáy cũng phải "nhanh tay, nhanh mắt" mới có thể bắt được. Ảnh: Quang An