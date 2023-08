Lực lượng Công an hoàn thành xây dựng 2.820 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại Nghệ An

Bà con nhân dân xã Châu Khê, huyện Con Cuông vui mừng chào đón đoàn đại biểu Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Bộ Công an có Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đoàn công tác của Bộ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1838; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 1838; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đồng chí trong đoàn công tác thăm hỏi, trò chuyện với một chủ hộ ở xã Châu Khê được nhận nhà trong đợt này. Ảnh: Thành Duy

Những ngôi nhà thực hiện từ nguồn vận động của lực lượng Công an đã hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Bộ Công an đã chủ động kêu gọi, huy động sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng 1.420 căn nhà cho 27 xã biên giới thuộc 6 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Đồng thời, Công an Nghệ An vận động hỗ trợ 1.000 căn nhà; Cục C03, Bộ Công an vận động hỗ trợ 400 căn nhà để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới.

Tổng kinh phí vận động hỗ trợ là 141 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Bộ Công an vận động là 71 tỷ đồng; Cục C03, Bộ Công an vận động là 20 tỷ đồng và Công an Nghệ An vận động là 50 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã chung sức đồng lòng cùng chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai, với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an; chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục, sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và ngành chức năng, các lực lượng được phân công hỗ trợ, đến nay 2.820 căn nhà do lực lượng Công an kêu gọi, vận động xây dựng bằng hình thức nhà lắp ghép đã hoàn thành, bảo đảm quy chuẩn, chất lượng bàn giao cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở và vượt tiến độ đề ra.

Trong quá trình thực hiện C03 - Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục vận động và đã hỗ trợ thêm 1.120 căn ngoài kế hoạch, tổng số căn nhà của lực lực Công an hỗ trợ cho tỉnh hiện nay là 3.940 căn, tương đương 197 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân địa phương dự Lễ tổng kết xây dựng 2.820 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ vui mừng khi về dự lễ tổng kết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa; chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nguồn lực. Đây là những cử chỉ, hành động, việc làm hết sức cao đẹp, thiết thực và có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An chỉ trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều song đã vừa triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bàn giao nhà cho người dân; đề nghị phát huy tinh thần vì dân để gần dân, sát dân, giúp dân nhiều hơn nữa.

Người dân bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông dự lễ. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang chúc mừng các gia đình đã được trao tặng nhà; mong rằng với ngôi nhà mới, các gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Chỉ đạo 1838, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Tỉnh xác định việc xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được ưu tiên hàng đầu.

Ngay khi có ý tưởng và bắt tay vào triển khai chương trình, tỉnh Nghệ An rất cảm kích đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ rất quan trọng, nhiệt tình của cá nhân nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các địa phương.

Đặc biệt, Bộ Công An là một trong những đơn vị đã tiên phong đồng hành, ủng hộ tỉnh thực hiện chương trình từ những ngày đầu tiên triển khai. "Đây là món quà rất lớn đối với tỉnh và đặc biệt ý nghĩa đối với người nghèo. Chúng tôi đã lấy đó làm niềm tin, lấy đó làm động lực để nỗ lực phấn đấu thực hiện cho được quyết tâm chính trị; lấy đó để làm “nền”, “làm cơ sở” để thuyết phục, vận động các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh đồng hành, ủng hộ cho chương trình", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an dự Lễ tổng kết. Ảnh: Thành Duy

Sau gần 6 tháng kể từ ngày phát động, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng hơn 3.200 căn nhà, trong đó có 2.820 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện biên giới của tỉnh gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

“Có thể nói, kết quả này là một kỳ tích, bởi được triển khai và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, với số lượng lớn nhất từ trước tới nay, ở những địa bàn xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Để có kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tinh thần quyết tâm, chú trọng, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân, phát huy hiệu quả sức dân và huy động tối đa hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa này.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới đã vận động hỗ trợ được hơn 10 tỷ đồng để làm nền móng; lực lượng chức năng và nhân dân đã tình nguyện đóng góp hàng chục ngàn ngày công để thi công xây dựng nhà. Những ngày qua đã thực sự trở thành “Ngày hội toàn quân, toàn dân xây dựng nhà cho người nghèo” ở khu vực miền núi biên giới.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy Con Cuông thay mặt lãnh đạo 6 huyện biên giới của tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn tại Lễ tổng kết. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, lực lượng công an tỉnh đã xung phong đảm nhận làm lực lượng nòng cốt, chủ công, trực tiếp tham gia xây dựng nhà. Hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sỹ Công an của tỉnh đã không quản ngại vất vả, ngày đêm đào móng, “cõng” vật liệu băng đèo, qua sông, qua suối góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành xây dựng nhà cho nhân dân đúng tiến độ, đảm bảo quy trình, chất lượng công trình.

Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Với những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng hôm nay sẽ góp phần quan trọng giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới của tỉnh có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ to lớn trong quá trình phát triển của tỉnh nhằm nâng cao mức sống của nhân dân giữa các vùng miền; đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng, là giải pháp bền vững góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, tiến tới xây dựng các huyện sạch về ma túy.

Thông qua đợt cao điểm giúp dân, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân càng thêm sâu sát, hiểu và nắm vững địa bàn hơn, chia sẻ với nhân dân nhiều hơn, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình; qua đó, nhân dân cũng càng thêm tin yêu, quý mến hơn những người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhiều hộ nghèo ở bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông được nhận những món quà thiết thực, ý nghĩa từ Bộ Công an. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến Công an huyện Con Cuông và Công an xã Châu Khê. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo vận động của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang và các cơ quan, đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp đã dành tình cảm, sự quan tâm kịp thời và hết sức ý nghĩa cho nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là đồng bào vùng biên giới của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành nhiều hơn nữa của các đồng chí trong các hoạt động an sinh, vì người nghèo, người yếu thế, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An trao quà đến 20 hộ nghèo của bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao biểu trưng cảm ơn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TM Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Petrolimex Việt Nam; CTCP Tập đoàn Ecopark, Ngân hàng SEABANK và Tập đoàn BRG đã ủng hộ kinh phí cho chương trình làm nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn Nghệ An.. Ảnh: Thành Duy

Ngân hàng SEABANK và Tập đoàn BRG trao ủng hộ chương trình xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn Nghệ An tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh. Thượng tướng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An cắt băng khánh thành 2.820 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại Nghệ An từ nguồn vận động, kêu gọi của lực lượng Công an. Ảnh: Thành Duy

Với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” “giúp người nghèo, người khó khăn về nhà ở sớm an cư, lạc nghiệp”, đầu năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025; ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; trong đó đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh gồm xây mới 9.200 nhà và sửa chữa 6.100 nhà. Mục tiêu trong năm 2023 của tỉnh Nghệ An là làm mới 5.000 căn nhà và sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, chương trình đã nhận được đăng ký hỗ trợ là 12.568 căn, tương ứng 637,142 tỷ đồng.