Lưu ý khi lái xe giờ cao điểm mùa nắng nóng

Lái xe vào giờ cao điểm trong thành phố đã mệt mỏi. Trong thời tiết nắng nóng, nỗi kinh hoàng ấy càng được nhân lên.

Kinh hoàng lái xe mùa nắng nóng

Anh Lê Xuân Thắng ở Tây Mỗ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Cơ quan tôi cách nhà khoảng 10 cây số, đi qua 3 điểm nóng giao thông. Bình thường tôi mất khoảng 45 phút lái xe. Tuy nhiên, thời điểm nắng nóng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới về đến nhà. Tôi đi xe máy nên sợ nhất là lúc dừng đèn đỏ, tiếng còi xe inh ỏi, cái nóng từ mặt đường nhựa phả vào hầm hập. Đã vậy trong thời tiết nắng nóng, mọi người ai cũng vội vã nên khó giữ bình tĩnh. Về đến nhà, tôi gần như kiệt sức.

Còn anh Phạm Văn Thiệu đi làm bằng ôtô cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi. Anh Thiệu chia sẻ, từ đầu Hè đến giờ hệ thống điều hòa trong xe của anh cũ nên không thể tải nổi. Tuần vừa qua anh đi 3 xưởng sửa chữa điều hòa nhưng không bên nào nhận bảo dưỡng do quá tải. Chui vào xe ôtô mùa nắng nóng mà điều hòa yếu không khác gì cái phòng xông hơi. Đã vậy thời tiết nắng nóng giờ cao điểm cũng đông hơn mọi khi nên xe phải nhích từng chút một vô cùng căng thẳng. Nhiều hôm anh chuyển sang đi xe máy. Nhưng nắng nóng, bụi ồn cũng không thể chịu nổi.

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm lái xe mùa nắng nóng

Chia sẻ về kinh nghiệm lái xe giờ tắc đường, mùa nắng nóng, anh Mai Lâm Quý, giáo viên trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh cho biết, thời tiết nắng nóng, lái xe ôtô cần đặc biệt quan tâm tới chế độ của điều hòa. Khi điều hòa yếu, lái xe có thể tự lấy lọc gió điều hòa ôtô ra gõ nhẹ xuống đất vệ sinh bụi bẩn. Tuyệt đối không rửa bằng nước. Nếu điều hòa vẫn không đảm bảo, lái xe cần đưa đến xưởng để sửa chữa, bảo dưỡng.

Khi điều hòa đã hoạt động tốt, lái xe không nên lạm dụng tránh bị sốc nhiệt. Trên thực tế, mùa nắng nóng, nhiều người thường có thói quen mở điều hòa ôtô ở nhiệt độ thấp nhất mà không biết rằng tình trạng sốc nhiệt ở ôtô nguy hiểm hơn nhiều so với sốc nhiệt khi từ phòng điều hòa ra ngoài trời. Lý do không gian bên trong ôtô vốn dĩ có thêm khá nhiều CO2 và mọi người thường có thói quen để điều hòa chiếu thẳng vào người khi ngồi trên ôtô. Khi đó nhiệt độ ngoài trời nắng nóng với trong ôtô chênh lệch rất cao. Khi bước ra khỏi xe, lái xe rất có thể bị sốc nhiệt dẫn đến đau đầu chóng mặt thậm chí đột quỵ.

Để tránh nguy cơ sốc nhiệt, trước khi khởi động xe và dừng hẳn xe, lái xe nên tắt chế độ điều hòa A/C, tắt quạt để thích nghi dần với nhiệt độ ngoài trời. Khi khởi động xe, lái xe có thể bật quạt thông gió, mở cửa kính để thổi bớt khí nóng ra ngoài khoang hành khách. Sau đó đóng cửa kính rồi mới bật điều hòa. Sau đó, lái xe có thể tăng dần mức độ lạnh và tốc độ quạt gió để cơ thể thích nghi dần.

Lái xe mùa nắng nóng, lái xe chú ý bảo dưỡng xe, đặc biệt là áp suất lốp và kính chắn gió. Lái xe cần đảm bảo áp suất lốp xe luôn trong mức yêu cầu để hiệu suất sử dụng nhiên liệu tốt nhất. Mỗi nhà sản xuất đều có yêu cầu về một mức áp suất lốp cần thiết được ghi rõ trên nhãn. Việc duy trì áp suất lốp phù hợp không chỉ giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu mà còn giúp kiểm soát xe tốt hay giúp lốp không bị quá nóng dẫn đến hư hỏng các bộ phận kết nối như bánh xe, phanh hay các bộ phận liên quan khác.

Kính chắn gió bẩn có thể khiến bạn bị chói mắt nặng hơn vì bụi bẩn và các mảnh li ti làm phân tán ánh sáng mặt trời. Do đó, trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn nên lau sạch, vệ sinh kính chắn gió cả bên trong lẫn bên ngoài, tránh để lại các vết mờ trên kính.

Khi lái xe dưới trời nắng, lái xe thường gặp tình trạng lóa mắt. Do đó, lái xe cần giữ vững tốc độ ổn định và khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không dừng, đỗ đột ngột vì người lái xe phía sau có thể phản xạ chậm do tầm nhìn bị ảnh hưởng.

Đối với lái xe máy, lái xe cần chú ý trang bị đồ chống nắng. Không ít người có suy nghĩ mặc đồ mỏng mùa nắng nóng sẽ giúp mát mẻ. Tuy nhiên lái xe cả nam và nữ nên trang bị một số phụ kiện che chắn cơ thể, bao gồm trang phục chống nắng có độ dài và dày vừa phải, giày, găng tay, kính râm...