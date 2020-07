Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trao đổi về việc thực hiện chủ trương giám đốc công an tỉnh không phải là người địa phương.

Tiếp nối cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bỏ 6 tổng cục, thời gian gần đây, Bộ Công an đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm hàng loạt giám đốc công an tỉnh và nhiều lãnh đạo cục. Liệu đây có phải là cuộc cách mạng thứ 2 của Bộ Công an về sắp xếp bộ máy, thưa ông?

Đây là một trong những công việc tiếp nối nhằm thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của BCH TƯ khóa 12 và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tướng Tô Ân Xô tiết lộ lý do bổ nhiệm hàng loạt giám đốc công an tỉnh, huyện không phải người địa phương.

Với quyết tâm cao, chủ động, gương mẫu, Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành TƯ và cấp ủy địa phương để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của TƯ và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị.

Trong đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm vừa qua cũng xuất phát từ thực tế có những trường hợp không còn đủ tuổi tái cử thì phải thay thế theo quy định. Việc này cũng nhằm thực hiện quy định lãnh đạo công an không quá 2 nhiệm kỳ, không đủ tuổi tái cử phải điều động, thay thế cán bộ để giữ các vị trí chủ chốt.

Việc này cũng là để đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về giám đốc công an không phải là người địa phương.

Nhiều giám đốc công an được quy hoạch vào vị trí cao hơn

Vậy đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nói chung và chủ trương giám đốc công an không phải người địa phương được thực hiện như thế nào?

Ngoài việc cắt giảm tầng nấc trung gian, bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, sáp nhập 20 sở cảnh sát PCCC, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành việc đưa hơn 27.000 công an chính quy về 8.592 xã mà không tăng biên chế.

Việc sắp xếp bộ máy thời gian qua đã giúp ngành công an giảm nhiều đầu mối, giảm cấp trung gian, đặc biệt là giảm rất nhiều lãnh đạo.

Đến nay, cơ cấu bộ máy của ngành công an thay đổi theo hướng các cơ quan ở cấp Bộ giảm từ 21,11% còn 19,46%. Ngược lại, lực lượng công an phường xã tăng từ 9,88% lên 17,45%. Con số phấn đấu trong thời gian tới ở cấp Bộ chỉ còn 15%, tỉnh 85%. Trong tổng biên chế của tỉnh sẽ được cơ cấu: 35% ở tỉnh, 35% ở huyện và 30% ở phường xã.

Về chủ trương giám đốc công an tỉnh không phải là người địa phương, trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 33 giám đốc công an tỉnh, 29 cục trưởng và tương đương. Các nhân sự này được cơ cấu vào cấp ủy để chuẩn bị nhân sự trong dịp đại hội Đảng các cấp.

Có thể nói, đến nay đã có gần 100% giám đốc công an tỉnh và trưởng công an huyện không phải là người địa phương.

Ngoài ra, Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an cũng rất quan tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ nữ trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Vừa qua, có 2 nữ tướng về hưu, hiện Bộ còn 5 đồng chí nữ có quân hàm cấp tướng. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm 1 - 2 nữ sỹ quan công an được phong tướng.

Ông đánh giá như thế nào về kết quả cũng như ý nghĩa của việc bố trí giám đốc công an tỉnh không phải là người địa phương?

Hiện Bộ chưa có đánh giá cụ thể về việc này nhưng nhìn chung những đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đều hoạt động rất tích cực, được đánh giá cao.

Trong những đồng chí được bổ nhiệm, có rất nhiều giám đốc công an tỉnh, trưởng công an huyện được cấp ủy và chính quyền cũng như nhân dân tín nhiệm đưa vào quy hoạch ở những vị trí cao hơn. Chẳng hạn như giám đốc công an tỉnh quy hoạch vào phó bí thư tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh hoặc trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

Qua đại hội Đảng các cấp vừa qua, 100% trưởng công an huyện, xã đều trúng vào cấp ủy với số phiếu rất cao. Đặc biệt với gần 27.000 công an chính quy đưa về xã thì các trưởng công an xã hầu hết trúng vào cấp ủy. Tương tự cấp huyện cũng thế.