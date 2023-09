Mang Trung thu đến với trẻ em vùng cao Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Tối 20/9, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Chung kết Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023.