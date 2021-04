Mạnh tay xử lý vi phạm trên không gian mạng

Lợi dụng không gian mạng để chống chính quyền

Sự việc một bác sỹ dùng facebook để chống chế độ thời gian vừa qua được dư luận đặc biệt quan tâm. Qua thời gian theo dõi các hoạt động trên một tài khoản facebook mang tên “Bảo Kiếm”, Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An đã xác định được chủ tài khoản nói trên là Nguyễn Duy Hướng, trú tại xã Sơn Thành (Yên Thành). Hướng là bác sỹ mở phòng khám tư nhân Duy Nhi tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, song lại thường xuyên sử dụng facebook “Bảo Kiếm” đăng tải nhiều nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Vì vậy, vào hồi 10 giờ ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hướng (SN 1987), trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Duy Hướng đã sử dụng facebook “Bảo Kiếm” để đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Ngoài ra, Nguyễn Duy Hướng còn lợi dụng những sự kiện nhạy cảm để viết bài, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ. Hành vi của Nguyễn Duy Hướng đã làm xâm hại đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ Xã hội chủ nghĩa, phá hoại sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong xã hội, vì vậy, cần phải điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Duy Hướng. Ảnh tư liệu Đức Vũ

Facebook “Bảo Kiếm” của Nguyễn Duy Hướng có hơn 900 bạn bè và 83 người theo dõi. Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Công an huyện Yên Thành tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Duy Hướng tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và tại phòng khám Duy Nhi tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Hướng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hành động của Hướng hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng.



Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lâm, SN 1970, trú tại phường Đông Vĩnh - TP Vinh đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, cổ xúy, ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ngày 04/12/2019, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, răn đe, giáo dục đối với Nguyễn Văn Lâm về những vi phạm trên. Tuy nhiên, sau khi bị răn đe thì Nguyễn Văn Lâm vẫn tiếp diễn các hoạt động chống phá của mình, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Lâm càng tăng cường các hoạt động vi phạm trên không gian mạng. Vì vậy, Công an Nghệ An đã tiến hành thu thập, củng cố tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Đến ngày 06/11/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng dùng facebook để tuyên truyền, phát tán tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước bị bắt, xử lý: Nguyễn Năng Tĩnh (áo tím), Phan Công Hải, Nguyễn Văn Lâm (áo đen). Ảnh tư liệu

Cũng trong năm 2020, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều đối tượng khác thường xuyên sử dụng không gian mạng để đăng tải các nội dung, hình ảnh, clip chống phá chính quyền, cổ xúy những sai trái liên quan đến an ninh quốc gia. Ví như đối tượng Phan Công Hải, SN 1996, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc; Trần Đức Thạch, SN 1952, trú tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu; Nguyễn Quang Vinh, SN 1981, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh...

Mạnh tay xử lý các vi phạm



Theo lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trên mạng internet xảy ra nhiều, đáng báo động là việc một số tổ chức, cá nhân có hành vi đăng tải, tán phát nhiều tin, bài có nội dung bịa đặt, sai sự thật nhằm chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, như: Đưa các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân. Đưa các thông tin thất thiệt, xuyên tạc về nội dung dự thảo văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, thổi phồng, bóp méo các tồn tại, hạn chế của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, phủ nhận các thành tựu to lớn đã đạt được...

Trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 132 vụ việc vi phạm các quy định pháp luật về an ninh, an toàn trên không gian mạng được quy định tại Luật An ninh mạng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp với số tiền 251,25 triệu đồng. Cảnh cáo, răn đe, giáo dục, yêu cầu 102 trường hợp vi phạm gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đăng thông tin cải chính. K hởi tố, bắt 05 vụ, 05 đối tượng dùng mạng xã hội những nội dung chống Đảng, Nhà nước .

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp công tác, theo dõi, quản lý chặt thông tin trên internet, không gian mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm... Qua đó đã góp phần ổn định tình hình, kịp thời định hướng dư luận trước các vụ việc, không để phát sinh các phức tạp về an ninh, trật tự.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử đối tượng Phan Công Hải về tội dùng mạng xã hội để kích động, chống phá chế độ. Ảnh tư liệu

Theo đó, Công an Nghệ An đã xác minh, đấu tranh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp với số tiền 251,25 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ riêng năm 2020 đã khởi tố, bắt 05 vụ, 05 đối tượng có các hành vi phát tán lên mạng xã hội những nội dung chống Đảng, Nhà nước, các nội dung chính trị xấu, xuyên tạc và thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Ví như đối với đối tượng Phan Công Hải đã bị Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Phan Công Hải 5 năm tù giam và quản chế 3 năm. Hoặc ngày 5/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 11 năm tù đối với Nguyễn Năng Tĩnh (SN 1976, quê quán xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu; cư trú tại xóm 6, xã Nghi Phú, TP. Vinh; nguyên giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan Công an tỉnh cũng cho biết, thời gian tới, để hạn chế vấn nạn tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng, Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, công dân khi tham gia các hoạt động trên môi trường internet, mạng xã hội phải tuân thủ các quy định pháp luật. Đề nghị người dân không cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, thông tin gây hoang mang trong nhân dân, kích động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước các thông tin tiếp cận từ không gian mạng. Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Tại các cuộc giao ban khối Nội chính Tỉnh ủy hàng tháng, đây cũng là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải quan tâm thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm pháp luật trên không gian mạng.