Pháp luật Mâu thuẫn bột phát, 1 người chết, 2 thiếu niên vào tù Từ mâu thuẫn nhỏ giữa 2 nhóm thanh niên ở 2 làng, 1 người bỏ mạng, 2 thiếu niên phải trả giá bằng án tù vì hành vi bột phát, nông nổi.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Biện Văn H. (SN 2007) trú xã Kim Liên và Đậu Đình T. (SN 2006) trú xã Đại Huệ, Nghệ An về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 7/6/2023, khi đang trên đường đi chơi, Biện Văn H. gặp nhóm thanh niên trú xã Xuân Lâm, Nam Đàn (cũ), trong đó có anh Phan Hữu Khang và Nguyễn Văn Tình (SN 2006, tên nạn nhân đã được thay đổi).

Vì có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy H. đi qua, Khang hô hoán nhóm của mình rượt đuổi. Thấy H. bị đuổi đánh, người bạn đi cùng vội chạy về xưởng đá nói cho Đậu Đình T. và Đậu Đình Lực (chủ xưởng đá nơi H. làm việc).

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Lát sau, khi biết nhóm thanh niên xã bên đang ở quán trà chanh, H. rủ T. cùng đến. Lực cũng lái ô tô đến. Khi đến nơi, H. lấy 2 tuýp sắt trong cốp xe ô tô của Lực rồi đưa cho T. chạy vào quán nước. Thấy vậy, nhóm thanh niên xã Xuân Lâm bỏ chạy.

T. và H. quay về xưởng đá làm việc, rồi lại đi tìm nhóm đối thủ nhưng không thấy nên cả hai lại quay về xưởng đá làm việc. Khoảng 22h40 phút, cả hai tiếp tục tìm nhóm thanh niên xã bên.

Sau một hồi tìm kiếm, H. phát hiện anh Nguyễn Văn Tình đang trốn lộ bàn chân ra ngoài, liền gọi T. “Tau chộ đây rồi, lại đây”. Vừa dứt lời, H. dùng tuýp sắt đánh vào người anh Tình khiến nạn nhân gục xuống đất.

Nghe đồng bọn hô hoán, T. chạy đến, kiểm tra thì thấy anh Tình bị chảy máu mũi, miệng dính cát. Hoảng sợ, T. điện thoại báo sự việc cho anh Lực.

Anh Lực - chủ xưởng đá chạy đến chở nạn nhân đến trạm y tế xã kiểm tra và được cho về nhà vì không phát hiện thương tích.

Rạng sáng 8/6/2023, anh Tình bị đau đầu, gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, ngày 14/6/2023 nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não…

Theo cơ quan điều tra, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Biện Văn H. 15 tuổi 6 tháng 24 ngày. Đậu Đình T. 17 tuổi 4 tháng 28 ngày.

Sau đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Biện Văn H. 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Đậu Đình T. 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Đại diện hợp pháp của bị hại sau đó kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H. và xem xét vai trò của anh Đậu Đình Lực để xét xử đúng người, đúng tội. Tại tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

HĐXX nhận định, từ mâu thuẫn ban đầu đến thời điểm sau khi đánh anh Tình cho thấy H. thực hiện hành vi với lỗi cố ý nhưng không mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Trong vụ án này H. là người khởi xướng rủ rê bị cáo T. cùng tham gia hành vi phạm tội. Anh Đậu Đình Lực có xuất hiện và chở anh Tình đến trạm xá nhưng không tham gia vào quá trình cố ý gây thương tích nên không đủ căn cứ kết tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, y án 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Biện Văn H. và 2 năm 6 tháng tù đối với Đậu Đình T.