MC Đại Nghĩa trao 1.000 suất quà cứu trợ đến bà con vùng lũ Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13339 ngày 3-10-2022

(Baonghean.vn) - Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngủ dậy thì thấy bố mình, là ông Lương Văn Tr. say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính bố đẻ của mình. Sau khi hạ sát bố, Tăng phá két sắt lấy đi 24 triệu đồng để mua ma túy dùng...

(Baonghean.vn) - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi vừa phẫu thuật, hồi sức, cứu sống trẻ sơ sinh non yếu, bị dị tật bẩm sinh, thoát vị thành bụng, teo ruột type 3b, nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, sáng 3/10, Báo Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

(Baonghean.vn) - Sáng 3/10, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện dồn sức khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, giúp đỡ người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương từ đồng bằng đến miền núi ở Nghệ An ảnh hưởng nặng nề. Đến thời điểm này, một số nơi vẫn chưa khắc phục được hậu quả nên nhiều trường học chưa thể đón học sinh trở lại trường.

(Baonghean.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường lực lượng phối hợp, hỗ trợ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã xung kích lên đường.

(Baonghean.vn) - Ở nhiều tỉnh, thành phố với tình hình mưa bão kéo dài gây tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông. Để lái và giữ xe ô tô an toàn khi di chuyển trong vùng lũ thì ngoài việc nên đi chậm và quan sát kỹ thì những kinh nghiệm sau đây rất hữu ích cho bạn.

(Baonghean.vn) - Vào trận với tâm lý đè nặng đã khiến Sông Lam Nghệ An không thể có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều cổ động viên trung thành của câu lạc bộ mong chờ những ngày giông bão qua đi, ánh sáng sẽ trở lại với chảo lửa thành Vinh.

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trang điện tử tổng hợp lại tràn lan quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều đáng nói, những thực phẩm này được thổi phồng công dụng một cách thái quá. Đã không ít người dân ở Nghệ An phản ánh bị lừa tiền vì tin vào những quảng cáo này, đặc biệt là các cụ cao tuổi.

Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, Hoàng Tuấn Chu (SN 1964) đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại con trai là anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992).

(Baonghean.vn) - Chiều 2/10, đoàn công tác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị tử vong do đuối nước trong đợt mưa lũ hoàn lưu bão số 4 gây ra.

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lũ khiến hơn 400 trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải nghỉ học. Công tác khắc phục đang được các trường khẩn trương thực hiện để sớm đón học sinh trở lại trường.

(Baonghean.vn) - Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.