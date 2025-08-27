Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Lạc luộc ngon hơn ngoài hàng chỉ với vài bước đơn giản Mẹo nấu ăn: Chỉ cần thêm một vài bước, món lạc luộc sẽ mềm bùi, đậm vị, hạt căng mọng và giữ màu đẹp như ngoài hàng.

Lạc luộc là món ăn dân dã nhưng lại khiến nhiều người mê mẩn bởi vị ngọt bùi, mềm dẻo và dễ ăn. Không chỉ là món nhắm lý tưởng, lạc còn giàu protein, chất béo lành mạnh, vitamin E, magie, folate và nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, trí não, hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường, sỏi mật và ung thư. Tuy nhiên, không ít người khi tự luộc lạc tại nhà thường gặp tình trạng hạt bị khô, cứng, kém ngọt và dễ thâm đen. Nguyên nhân phần lớn đến từ cách luộc chưa đúng.

Cách làm

1. Rửa sạch lạc bằng bột mì



Lạc mới mua thường dính bùn đất. Để rửa sạch, cho lạc vào chậu nước, rắc 2 thìa bột mì, khuấy đều và ngâm 20 phút. Bột mì giúp kéo bùn cát xuống đáy chậu. Sau đó thay nước 2 lần, chà nhẹ như giặt quần áo để vỏ lạc sạch bóng.



2. Bấm nhẹ vỏ để gia vị thấm đều



Dùng ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ hai đầu hạt lạc cho vỏ hơi nứt. Vết nứt sẽ giúp gia vị ngấm sâu vào bên trong thay vì chỉ bám ngoài vỏ.



3. Thêm gia vị khi luộc



Cho lạc vào nồi, đổ nước ngập hạt. Nêm khoảng 20g muối/kg lạc, thêm 1 thìa nhỏ đường để vị mặn thêm đậm đà. Có thể bỏ thêm hoa hồi, lá nguyệt quế, ớt hoặc tiêu để tạo hương thơm.



4. Luộc và ngâm để lạc mềm ngọt



Đun sôi trên lửa lớn, rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp luộc khoảng 45 phút. Tắt bếp, ngâm lạc trong nước luộc ít nhất 1 giờ để hạt thấm vị, mềm và giữ màu đẹp.

Thành phẩm:

Lạc luộc đúng cách có hạt mềm bùi, đậm đà, thơm mùi gia vị, vỏ sáng màu và không bị thâm đen. Đây là món ăn vặt lành mạnh, tuy nhiên, do lạc có hàm lượng chất béo và calo khá cao, bạn nên ăn với lượng vừa phải, đặc biệt nếu đang trong chế độ giảm cân.