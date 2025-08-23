Khỏe & Đẹp Món ngon hôm nay: Canh rau bí nấu thịt lợn Món ngon hôm nay: Canh rau bí nấu thịt lợn tạo nên món canh thanh mát, bổ dưỡng, cực hợp ăn cùng cơm trong những ngày giao mùa.

Rau bí – nguyên liệu dân dã nhưng giàu dinh dưỡng



Ngọn rau bí thường bị xem là loại rau bình dân, song thực tế lại rất giàu chất xơ, kali, canxi cùng nhiều vitamin A, C, K. Chúng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tiêu hóa và bổ sung năng lượng tự nhiên. Khi kết hợp với thịt thăn lợn ít béo, giàu protein, món canh không chỉ ngon miệng mà còn cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe cả gia đình.



Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 mớ ngọn rau bí

150g thịt thăn lợn

2 tép tỏi băm

Gia vị: nước tương, dầu hào, bột tiêu trắng, dầu mè, bột năng, gia vị nêm nếm vừa đủ

Cách nấu canh rau bí thịt lợn



Bước 1: Thịt thăn rửa sạch, thái lát mỏng rồi ướp cùng nước tương, dầu hào, bột tiêu, bột năng và chút dầu ăn để giữ độ mềm.



Bước 2: Rau bí tước vỏ ngoài, bỏ lông gai, rửa sạch, để ráo. Phi thơm tỏi với dầu ăn rồi cho rau bí vào xào sơ đến khi hơi mềm.



Bước 3: Thêm nước sôi, đợi nước bùng lên thì thả thịt đã ướp vào, nấu đến khi thịt chín. Nêm lại gia vị vừa miệng, rưới chút dầu mè, có thể thêm vài hạt kỷ tử cho thơm.



Thành phẩm



Món canh có vị thanh ngọt tự nhiên: rau bí mềm, càng nhai càng bùi thơm; thịt lợn mềm ngọt; nước canh trong vắt, thoảng hương rau bí đặc trưng. Đây là món ăn đơn giản, dễ nấu, thích hợp cho bữa cơm gia đình mùa thu, vừa mát lành vừa bổ dưỡng.