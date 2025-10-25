Messi lập cú đúp, Inter Miami thắng Nashville 3-1 Nhận Chiếc giày vàng MLS 2025 rồi ghi cú đúp ở 19' và 90+5', Messi cùng bàn thắng của Allende giúp Inter Miami hạ Nashville 3-1, rộng cửa vào vòng 2 play-off.

Inter Miami đánh bại Nashville SC 3-1 trong trận đấu mang tính bản lề cho suất đi tiếp ở play-off MLS Cup, với Lionel Messi tỏa sáng bằng cú đúp ở các phút 19 và 90+5. Tadeo Allende góp một bàn ở phút 62, trước khi Hany Mukhtar rút ngắn cách biệt vào phút cuối.

Khoảnh khắc then chốt: Messi mở tỷ số phút 19, ấn định 90+5

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao. Phút thứ 4, Messi thử vận may bằng cú sút chân trái ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ Nashville chặn lại. Đội khách đáp trả ở phút 11 khi Jacob Shaffelburg dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Rocco Rios Novo phản xạ xuất sắc cứu thua cho Inter Miami.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 19: Luis Suarez tung đường chuyền tinh tế, Messi chọn vị trí thông minh rồi đánh đầu hiểm mở tỷ số. Từ thời điểm đó, đội chủ nhà gia tăng sức ép với các cơ hội của Allende, Ian Fray và chính Messi, nhưng thủ thành Joe Willis nhiều lần từ chối bàn thắng.

Messi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng MLS 2025 và lập tức tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: Inter Miami

Đầu hiệp hai, Nashville cố gắng đẩy cao đội hình nhưng Inter Miami nhanh chóng tái chiếm thế chủ động. Phút 62, Ian Fray băng lên tạt bóng chuẩn xác để Allende đánh đầu nhân đôi cách biệt. Trong quãng thời gian còn lại, Willis tiếp tục cứu thua trước các cơ hội của Suarez và Allende.

Phút bù giờ thứ 5, Messi tận dụng sai lầm của thủ môn Nashville để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ở phút cuối, Hany Mukhtar ghi bàn danh dự cho đội khách, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 cho Inter Miami.

Diễn biến theo kịch bản chiến thuật

Bàn mở tỷ số phản ánh cơ chế tấn công quen thuộc của Inter Miami: Suarez lùi đón bóng và chuyền mở ra khoảng trống, Messi di chuyển thông minh vào khoảng giữa hai trung vệ để kết thúc bằng cú đánh đầu. Đó là pha phối hợp cho thấy sự liên kết giữa hai ngôi sao trong việc kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối thủ.

Ở bàn thứ hai, Inter Miami khai thác hành lang cánh với vai trò dâng cao của Ian Fray. Pha tạt bóng của hậu vệ phải tạo điều kiện cho Allende xâm nhập vùng cấm và đánh đầu. Tính chủ động ở biên, cộng với nhịp chuyển đổi nhanh, giúp đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành Joe Willis trong hiệp hai.

Bàn thứ ba đến từ sức ép liên tục buộc Nashville mắc sai lầm trong thời điểm nhạy cảm. Khi thủ môn đội khách xử lý lỗi, Messi ngay lập tức trừng phạt để khép lại thế trận.

Phân tích trọng điểm

Messi và Suarez: nhịp phối hợp định đoạt

Pha kiến tạo của Suarez cho bàn mở tỷ số cùng cú nước rút vào khoảng trống của Messi là điểm nhấn. Suarez thu hút hậu vệ, còn Messi khai thác thời điểm băng cắt. Cú đúp của Messi – một từ đánh đầu, một tận dụng sai lầm – cho thấy độ đa dạng trong cách anh kết thúc.

Biên phải và bước chạy của Allende

Ian Fray tạo ảnh hưởng ở hành lang phải bằng quả tạt cho Allende ghi bàn. Mẫu hình tấn công này nhấn mạnh khả năng hỗ trợ của hậu vệ biên và sự chủ động xâm nhập vòng cấm của tiền vệ tấn công để tạo lợi thế về quân số.

Hai đầu khung gỗ

Rocco Rios Novo giữ thế trận cho Inter Miami với pha cứu thua phút 11 trước Shaffelburg. Ở chiều ngược lại, Joe Willis là lý do Nashville không thủng lưới sớm hơn trong hiệp một và phần lớn hiệp hai, trước khi sai lầm ở phút bù giờ khiến trận đấu an bài.

Thống kê quan trọng

Tỷ số: Inter Miami 3-1 Nashville SC.

Các bàn thắng: Messi 19', Allende 62', Messi 90+5' – Mukhtar phút cuối.

Các cơ hội đáng chú ý: Messi sút xa 4'; Shaffelburg dứt điểm 11' bị Rocco Rios Novo cản phá; Joe Willis nhiều lần cứu thua trước các pha dứt điểm của Allende, Ian Fray và Messi.

Messi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng MLS 2025 trước trận và lập cú đúp trong cùng ngày.

Phản ứng và tác động

Chiến thắng này giúp Inter Miami nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 2 play-off MLS Cup. Về bối cảnh, Messi vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami đến tháng 12 năm 2028. Trước trận đấu này, Inter Miami từng thắng Nashville 5-2 ở vòng 34 MLS, khi Messi lập hat-trick và kiến tạo, cho thấy ưu thế đối đầu gần đây.

Lionel Messi ký gia hạn hợp đồng 3 năm với Inter Miami

Với nền tảng phong độ của Messi và sự hiệu quả ở biên, Inter Miami bước vào chặng tiếp theo của play-off với quỹ phương án rõ ràng: phối hợp trung lộ dựa trên bộ đôi Messi–Suarez và gia tăng độ sát thương từ các tình huống tạt của hậu vệ biên.