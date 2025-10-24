Neymar bật đèn xanh tới MLS, có thể tái ngộ Messi Sport tiết lộ Neymar cân nhắc gia hạn 6 tháng với Santos hoặc sang MLS, nơi Inter Miami còn suất cầu thủ chỉ định, trong khi World Cup 2026 đang đến gần.

Neymar đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp kể từ khi rời châu Âu. Theo Sport, tiền đạo 33 tuổi đã bật đèn xanh cho khả năng tới Major League Soccer (MLS) ngay trước thềm World Cup 2026, mở ra viễn cảnh tái ngộ Lionel Messi và Luis Suarez tại Inter Miami. Quyết định đến từ bối cảnh khó khăn ở Santos, nơi anh trở lại đầu năm 2025 nhưng chưa tìm lại nhịp thi đấu như kỳ vọng.

Neymar có thể tìm kiếm bến đỗ mới tại MLS, nơi Messi đang thi đấu trong màu áo Inter Miami

Bước ngoặt trước World Cup 2026

Neymar trở lại Santos đầu năm 2025 sau quãng thời gian không như ý tại Al Hilal. Tuy nhiên, lần tái xuất này không suôn sẻ: Santos đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng một bậc, còn Neymar tiếp tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Hợp đồng hiện tại của anh với Santos chỉ còn tới hết tháng 12, đồng nghĩa trở thành cầu thủ tự do từ đầu năm 2026.

Trong bối cảnh World Cup 2026 cận kề, Neymar khát khao hồi sinh để tranh suất trở lại tuyển Brazil dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Anh đã vắng mặt ở ĐTQG hơn hai năm kể từ chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp Uruguay tại vòng loại World Cup, và đây là thời điểm then chốt để tái khẳng định vị thế.

Hai ngả rẽ: ở lại Santos 6 tháng hay sang MLS

Theo Sport, dù từng bày tỏ mong muốn trở lại châu Âu, đến nay Neymar chưa nhận được sự quan tâm cụ thể nào. Trước mắt, anh có hai lựa chọn rõ rệt: gia hạn thêm 6 tháng với Santos hoặc chuyển sang MLS. Cha của Neymar được cho là muốn con trai tiếp tục gắn bó với Santos, nhưng trong bối cảnh đội bóng đang vật lộn trụ hạng, tương lai còn nhiều bất định.

Neymar tiếp tục 'ngậm đắng nuốt cay' tại Santos

Inter Miami và bài toán Designated Player

Một điểm đến nổi bật là Inter Miami. Đây là nơi Neymar có thể tái hợp với Messi và Suarez – bộ ba từng gieo ám ảnh cho mọi hàng thủ châu Âu khi cùng Barcelona giành cú ăn ba lịch sử. Hai cựu đồng đội khác là Jordi Alba và Sergio Busquets dự kiến sẽ giải nghệ vào cuối năm, mở ra cơ hội để Neymar trở thành cầu thủ được chỉ định (Designated Player) mới của Inter Miami.

Hiện Rodrigo De Paul, cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid, đang khoác áo Inter Miami theo dạng cho mượn và sẽ chiếm một suất cầu thủ chỉ định khác. Như vậy, đội bóng vẫn còn một vị trí trống có thể dành cho Neymar. Về mặt nhân sự chủ chốt, Messi và Suarez – dù sắp hết hợp đồng vào cuối năm – được dự kiến sẽ tiếp tục gia hạn.

Góc nhìn chiến thuật nếu tái hợp cùng Messi và Suarez

Nếu tới MLS, Neymar có thể tái lập mối liên kết từng giúp anh, Messi và Suarez định hình cả một giai đoạn ở cấp CLB: sự ăn ý trong những pha phối hợp ngắn, kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo khác biệt ở phần ba cuối sân. Tập thể Inter Miami khi ấy sở hữu ba cá tính tấn công có thể bổ trợ lẫn nhau về nhịp độ và khả năng giải quyết khoảnh khắc, yếu tố đặc biệt hữu ích trong những trận đấu đòi hỏi định đoạt nhanh.

Ở chiều ngược lại, bài toán cân bằng đội hình và duy trì thể trạng sẽ là thách thức không nhỏ với bất cứ phương án sử dụng nào. Tuy nhiên, sự hiện diện của Neymar – nếu thành hiện thực – vẫn hứa hẹn gia tăng đáng kể chiều sâu phương án cho Inter Miami.

Thống kê và mốc quan trọng

Hạng mục Thông tin Tình trạng hợp đồng Với Santos tới hết tháng 12, tự do từ đầu năm 2026 Tuổi 33 Chấn thương quan trọng Đứt dây chằng chéo trước trong trận gặp Uruguay (vòng loại World Cup) Vị trí Santos Đứng thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 1 bậc Lựa chọn hiện tại Gia hạn 6 tháng với Santos hoặc chuyển sang MLS Inter Miami (MLS) Đứng thứ ba miền Đông, gặp Nashville SC ở vòng mở màn play-off theo thể thức "Best of 3" Suất Designated Player Alba và Busquets dự kiến giải nghệ; Rodrigo De Paul chiếm 1 suất; còn 1 suất trống Khả năng đến Serie A Sport phủ nhận; loại trừ Inter Milan và Napoli

Phản ứng và hệ lụy tiềm năng

Cha của Neymar được cho là muốn anh ở lại Brazil, nhưng thực tế khắc nghiệt tại Santos khiến mọi khả năng vẫn bỏ ngỏ. Ở chiều Inter Miami, kỳ vọng về việc gia hạn của Messi và Suarez củng cố nền tảng nhân sự nếu CLB tính đến phương án cho Neymar gia nhập theo diện cầu thủ chỉ định.

Với cá nhân Neymar, điểm đến phù hợp sẽ quyết định cơ hội quay lại tuyển Brazil sau hơn hai năm vắng bóng. Một lựa chọn đúng lúc có thể trở thành bệ phóng để anh hướng tới World Cup 2026 với trạng thái tốt nhất có thể.