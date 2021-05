Miễn giảm học phí lớp bơi cho con em đoàn viên Công đoàn Viên chức

Nội dung của chương trình “Phúc lợi đoàn viên” là dạy bơi cơ bản cho con của cán bộ, đoàn viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Đây là lần đầu tiên Công đoàn Viên chức và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh hợp tác với nhau thực hiện chương trình này.



Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: D.T

Hoạt động này góp phần thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Những năm gần đây, mặc dù đã được tích cực tuyên truyền và thực hiện nhiều hoạt động kiềm chế tai nạn thương tích do đuối nước, song tai nạn đuối nước ở học sinh vẫn là một vấn nạn thương tâm. Một trong những nguyên nhân chính của rủi ro này là vì trẻ không biết bơi, thiếu các kỹ năng, kiến thức về sự an toàn khi đi tắm ở sông, suối, ao, hồ. Vì những lý do đó, chương trình phúc lợi đoàn viên này được đánh giá mang ý nghĩa thiết thực và hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi bổ ích cho trẻ dịp hè 2021.

Nhiều ý kiến góp ý giúp chương trình diễn ra một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn được nêu ra tại lễ ký kết. Ảnh: D.T

Theo thỏa thuận hợp tác, những lớp học bơi này kéo dài 15 buổi, dành cho trẻ sinh từ năm 2007 đến 2011, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1/6 - 31/7/2021. Con em của cán bộ, đoàn viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tham gia chương trình sẽ được giảm 150.000 đồng học phí/khóa, chỉ phải nộp 850.000 đồng/khóa.

Chương trình ký kết này hứa hẹn sẽ đem đến cho con em đoàn viên Công đoàn Viên chức một mùa hè ý nghĩa, bổ ích. Ảnh: D.T

Trong tháng 5 này, Công đoàn Viên chức sẽ triển khai chiêu sinh và tổng hợp danh sách học viên để lớp có thể khai giảng vào đầu tháng 6. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh sẽ căn cứ vào số lượng và thời gian đăng ký học để sắp xếp, bố trí các lớp phù hợp với nguyện vọng của các cháu.

Để đảm bảo chất lượng chương trình học và an toàn cho trẻ, mỗi lớp chỉ dạy tối đa 30 cháu, giáo viên theo dõi quá trình học tập của trẻ một cách sát sao, xây dựng nội quy, quy định đầy đủ... Sau chương trình sẽ diễn ra giải bơi tổng kết dành cho các em tham gia.