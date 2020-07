Miễn phí vé trận T.Quảng Ninh - SLNA; Văn Hậu thiếu 1 tiêu chí để được đề cử Golden Boy

Than Quảng Ninh miễn phí vé xem trận đấu với SLNA

Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh đã quyết định tri ân giới mộ điệu bằng quyết định miễn phí vé vào cửa trận đấu với SLNA tới đây.

Than Quảng Ninh đã xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm.

Trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 18h00 ngày 24/7/2020. Để nói lời cảm ơn NHM đã đồng hành với CLB suốt thời gian vừa qua, Than Quảng Ninh đã quyết định miễn phí vé vào cửa trận đấu tới đây.



Văn Hậu thiếu 1 tiêu chí để được đề cử Golden Boy 2020