Miền Trà Lân khẩn trương chuẩn bị bước vào mùa du lịch mới

Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Ất Hợi (SN 1995) và Văn Ngọc Nghĩa (SN 1994), cả 2 cùng ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".